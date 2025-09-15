خسارة صادمة.. 4 أسباب لانهيار الاتحاد السعودي أمام الوحدة الإماراتي

وجّه الوحدة الإماراتي صدمة قوية للاتحاد السعودي بعدما خطف فوزًا قاتلًا بنتيجة 2-1 في الثواني الأخيرة من المواجهة التي جمعتهما على ملعب آل نهيان، ضمن الجولة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

الاتحاد بدأ اللقاء بقوة وأعلن عن نفسه مبكرًا بتسديدة مذهلة من الهولندي ستيفن بيرغوين في الدقيقة 21، غير أن طرد المدافع مهند الشنقيطي في الدقيقة 38 غيّر مجريات اللقاء بالكامل.

الفريق السعودي اضطر للعب بعشرة لاعبين، ليصبح تحت ضغط هجومي متواصل من أصحاب الأرض الذين وجدوا الطريق للتعادل عبر كايو كانيدو في الدقيقة 62، قبل أن يقتنص لوكاس بيمنتا هدف الفوز للوحدة في الثواني الأخيرة.

الهزيمة أثارت جدلًا واسعًا بين جماهير الاتحاد، حيث بدا الفريق عاجزًا عن السيطرة على مجريات اللقاء، ليظهر الانهيار بشكل واضح.

1/ غياب كريم بنزيما

الاتحاد دخل المباراة وهو يفتقد أحد أهم أسلحته الهجومية، الفرنسي كريم بنزيما، الذي غاب بسبب الإصابة.

غياب المهاجم المخضرم ترك فراغًا كبيرًا في الخط الأمامي، حيث افتقد الفريق اللمسة الأخيرة أمام مرمى الوحدة.

2/ النقص العددي

الطرد المبكر لمهند الشنقيطي في الدقيقة 38 شكل نقطة تحول في المباراة.

واضطر الاتحاد للتراجع والدفاع بأقل عدد من اللاعبين، وهو ما منح الوحدة أفضلية هجومية واضحة، وجعل الفريق السعودي يقضي معظم الوقت في مناطقه الدفاعية.

3/ إدارة سيئة من لوران بلان

المدرب الفرنسي لوران بلان تعرض لانتقادات حادة بعد اللقاء، قراراته التكتيكية بدت سلبية منذ لحظة الطرد، حيث اكتفى بالدفاع ولم يحاول إيجاد حلول هجومية بديلة.

كما أن تغييراته لم تُحدث الفارق، حيث ساهمت إدارته للمباراة في فقدان الاتحاد للسيطرة على المباراة.

4/ تألق الوحدة الإماراتي

الوحدة لم يكتفِ باستغلال النقص العددي للمنافس، بل قدم مستوى مميزًا بقيادة عمر خربين الذي صنع هدف التعادل وهدد المرمى مرارًا.

الفريق أضاع فرصًا سهلة، لكن إصراره على خطف النقاط الثلاث كان واضحًا حتى الدقائق الأخيرة، ليحصد فوزًا ثمينًا يعكس استعداده الجيد للمباراة ذهنيًا وفنيًا.