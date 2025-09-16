إنريكي يتلقى أنباء سارة قبل مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا

تلقى لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، أنباء سارة بشأن الإصابات التي ضربت عددًا من لاعبيه قبل مواجهة أتالانتا الإيطالي، غدًا الأربعاء، في أولى جولات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

والنادي الفرنسي يعد حامل لقب البطولة، بعد تتويجه بالنسخة الماضية لأول مرة في تاريخه بقيادة إنريكي، بعد الفوز على إنتر ميلان، بخماسية.

وعانى سان جيرمان من إصابات قوية للاعبيه أبرزهم خفيتشا كفاراتسخيليا ولي كانغ إن ولوكاس بيرالدو خلال مواجهة لانس في الجولة الماضية من بطولة الدوري الفرنسي.

وأعلن النادي، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي، أن بيرالدو وحده سيبقى تحت العلاج بعد إصابته بالتواء في كاحله الأيسر، وبالتالي كفاراتسيخيليا ولي كانغ إن جاهزان للمشاركة في مباراة أتالانتا.

ويأتي هذا الخبر بمثابة أمر جيد للويس إنريكي، الذي يفتقد جهود عثمان ديمبيلي وديزيريه دويه للإصابة.

وقاد إنريكي الفريق الفرنسي بالثلاثية المحلية، الدوري والكأس والسوبر، مع التتويج بالسوبر الأوروبي والوصول لنهائي كأس العالم للأندية 2025 مع انتظار خوض نهائي كأس إنتركونتيننتال.

ومن المنتظر أن يواجه باريس سان جيرمان نظيره أتالانتا، مساء الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "حديقة الأمراء".