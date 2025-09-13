هل يستحق النصر السعودي 30% من مبلغ كسر عقد فراس البريكان مع الفتح؟

اشتعلت الأزمة الدائرة بين فراس البريكان، نجم الأهلي السعودي، وناديه السابق الفتح؛ إذ رفع الأخير شكوى ضد اللاعب و"الراقي" في مركز التحكيم الرياضي، مطالبا بفرض عقوبات على الطرفين بسبب رحيل البريكان دون إذن إدارة "النموذجي".

ولجأ نادي الفتح لمركز التحكيم الرياضي، بحجة تحريض "الراقي" للبريكان، أثناء الفترة المحمية من عقده مع "النموذجي"، قبل فسخ عقده.

وانتقل البريكان من الفتح إلى الأهلي، في صيف عام 2023؛ وبعقدٍ لمدة 5 سنوات.

كان البريكان قبل لعبه للأهلي والفتح، قد تدرج بالفئات السنية لنادي النصر، وصولًا إلى الفريق الأول لكرة القدم في صيف 2019، وحتى الرحيل نهائيا في 2021.

ولذلك دخل النصر على خط الأزمة مطالبا بالحصول على حقه في بيع عقد اللاعب، وبحسب القانوني أحمد الشيخي، فإن "النصر اتفق مع الفتح على نسبة 30% في حال تم بيع عقد اللاعب.. والاتفاقية ألغيت بعد خروج اللاعب بعد فسخ العقد، لذلك فهو رحل إلى الراقي في صفقة انتقال حر".

ولكن القانوني خالد الشعلان، قال عبر حسابه على منصة "إكس"، ردا على ما قاله الشيخي: "يستحق النصر من الفتح وليس الأهلي بدل التعويض والمساهمة التضامنية بعد انتقال البريكان وفق أحكام المادة "48 احتراف"، وحتَّى لو لم يكن هناك شرط من النصر".

وأضاف: "للأسف الشيخي أفتى، وفتواه باطلة كون المادة "49 احتراف" الخاصة بعدم الاستحقاق لم يرد بها حالة كسر العقد".

فراس البريكان انضم إلى الأهلي في صيف 2023، وخلال هذه الفترة لعب 79 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا 22 هدفا وصانعا 16، مع مساهمته في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الماضي.