كشف سر احتفالية رونالدو الجديدة (فيديو)

تحدث الإعلام السعودي، عبر برنامج دورينا غير، عن سبب تغيير كريستيانو رونالدو احتفاليته بعد هدفه ضد الفيحاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وفي الوقت الذي انتظرت فيه جماهير النصر احتفالية “suuiii” الشهيرة غيَّر رونالدو طريقته.