البث المباشر لمباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني

يستهل نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني منافسات الموسم الجديد اليوم السبت عندما يحل ضيفا ثقيلا على ريال مايوركا في الدفعة الثانية من الجولة الأولى التي بدأت الجمعة.

وبعد صائفة صاخبة، تخللتها أزمة أندريه تير شتيغن وإصابة روبرت ليفاندوفسكي وحفلات لامين يامال المثير للجدل، سيظهر نادي برشلونة رسميا اليوم السبت معززا بلاعبه الجديد، الإنجليزي ماركوس راشفورد.

وفرض برشلونة في الموسم الماضي سيطرة تامة على المنافسات المحلية وفاز بالألقاب الثلاثة الممكنة (الدوري والكأس والسوبر) على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد.

أما ريال مايوركا، فبعد أن أنهى سباق الموسم الماضي من الليغا في المركز العاشر برصيد 48 نقطة، سيعمل خلال موسم 2025 ـ 2026 على تحقيق نتائج لافتة تضمن له المشاركة في مسابقة أوروبية.

وخلال آخر 10 مواجهات بين برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني، لم يسبق للفريق الكتالوني أن خسر أمام مضيفه اليوم.

وحقق البارسا 9 انتصارات وتعادل واحد في آخر 10 مباريات كما فاز الموسم الماضي على ملعب مايوركا (5 ـ 1).

ويدخل هانسي فليك مدرب برشلونة المباراة بالتشكيلة التالية:

أما مدرب مايوركا أراساتي فيدخل بالتشكيلة الأساسية التالية:

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي البث المباشر لأبرز أحداث ولقطات مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة في الجولة الأولى من الدوري الإسباني الممتاز:

الدقيقة 1: بداية المباراة.