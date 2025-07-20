"أنت مالك".. أحمد شوبير يحرج خالد الغندور برسالة نارية والأخير يرد (فيديو)

رد الإعلامي أحمد شوبير على تصريحات خالد الغندور، قائد الزمالك السابق، بشأن رحيل اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي المصري إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

وأبدى الأهلي موافقة شبه نهائية على رحيل لاعبه الفلسطيني في ظل تقدم نادي كولومبوس كرو بعرض قيمته 7.5 مليون دولار أمريكي، بجانب 2 مليون دولار مزايا إضافية، و15% نسبة إعادة بيع.

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وطالب الغندور عبر حسابه بمنصة فيسبوك بالكشف عن قيمة انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

وقال شوبير عبر قناة الأهلي: "أحد الأشخاص خرج للمطالبة بمعرفة قيمة انتقال وسام أبو علي.. وردي عليه واضح "أنت مالك؟".

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وأضاف: "الأهلي أدرى بحاله ويعرف ما يفعله جيداً وهو سر نجاحه وحصوله على 4 بطولات لدوري أبطال أفريقيا في آخر 6 مواسم، وهو ما يجعله مكتسح البطولات في جميع الألعاب".

وتابع: "ما يحدث في الأهلي عكس شخص خرج للحديث عن فريقه حين توج ببطولتين مطالباً بعدم الفوز ببطولات مجدداً كي لا يشعر الجمهور بالملل.. الأهلي لا يشبع من البطولات".

رد الغندور

في المقابل، رد خالد الغندور عبر حسابه بموقع فيسبوك بمقطع فيديو نشره بعد تصريحات شوبير.

وقال الغندور: "لست متابعاً للبرامج التليفزيونية، ولكن أحد الأشخاص أرسل لي تعليقًا من أحد الإعلاميين الكبار في قناة فئوية ويرد على كلامي متسائلاً أنت مالك".

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وأضاف: "في أي دولة في العالم يتم إعلان قيمة انتقال اللاعبين، الصفقات ثمنها معلن في العالم كله".

اللي بيهاجم الصح يبقي هو غلط و لما تكون شغال في قناة فئوية و كل محتواك عن النادي المنافس و تيجي تقول لإعلامي بيعمل في قناة عامة انت مالك يبقي دي قمة الشيزوفرنيا Posted by ‎Khaled Elghandour - خالد الغندور‎ on Sunday, July 20, 2025

وأشار إلى أن راتب اللاعب أيضاً يعلمه المتابعون وهو أمر ليس سرياً كما يتصور البعض هنا في مصر.

وتابع: "وسام أبو علي لوى ذراع النادي ولم يخض التدريبات أو رحلة العلاج بعد إصابته، ثم فوجئنا ببيع اللاعب بأقل سعر متاح، وكان يجب على الأهلي إعلان سعر الصفقة".

وواصل: "هل ما قلته عيب أو خطأ؟ هذا الأمر يجب إعلانه ولا يجب الهجوم ضدي بسبب أمر عادي يحدث في كل دول العالم وأنا أتحدث عن كل الأندية وسبق أن هاجمت أحمد فتوح لاعب الزمالك وطالبت ببيعه".

وأتم قائلاً: "هذا الإعلامي الذي يقول لي أنت مالك يتحدث محتوى برنامجه ومحتوى القناة الفئوية التي يعمل بها عن نادي الزمالك ".