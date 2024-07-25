تلقّى جوزيه غوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صدمة قوية، تتمثل في غياب ثنائي حراسة المرمى محمد صبحي ومحمد عواد، عن مواجهة بيراميدز، بالدوري المصري الممتاز غدًا الجمعة.

وتأكد غياب محمد صبحي حارس مرمى الزمالك عن مباراة فريقه أمام بيراميدز غدًا، بعد تعرضه لإصابة قوية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز"، إن محمد صبحي تعرض لإصابة بشرخ في الكتف، ما أجبر جوزيه غوميز إلى إخراج الحارس من قائمة المباراة.

الأزمة تكمن في استبعاد غوميز للحارس محمد عواد لأسباب فنية، ما وضعه في موقف حرج، نظرًا لقوة المباراة غدًا.

وسيضطر المدرب البرتغالي، إلى الاعتماد على الحارس الشاب محمود الشناوي في حراسة مرمى الزمالك أمام بيراميدز.

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ويدخل نادي الزمالك اللقاء، وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة جمعها من 27 مباراة.

فيما يأتي فريق بيراميدز في صدارة ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 68 نقطة جمعها من 29 مباراة.