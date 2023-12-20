تقرير: أنشيلوتي طلب من توني كروس تأجيل اعتزاله لمدة عام آخر

وحافظ النجم الذي سيحتفل الشهر المقبل بعيد ميلاده الـ34 على لياقته البدنية بشكل جيد في العامين الأخيرين. ولم يتعرَّض كروس لأي إصابة منذ اعتزاله الدولي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "أنشيلوتي دائمًا ما يشجع كروس على مواصلة اللعب لمدة عام آخر نظرًا لمستواه العالي في اللعب، كما إن النادي سيفكر أيضًا في تجديد عقده حتى عام 2025، زملاؤه في الفريق مندهشون منه.. أنشيلوتي طلب من كروس تأجيل اعتزاله لمدة عام آخر على الأقل".

وأضاف التقرير: "بعد المباريات أو في التدريبات تتلخص فلسفة الجهاز الفني وغرفة تبديل الملابس مع كروس في كلمتين: (توني، ابق!)".

وتابع: "علاقة كروس مع إدارة النادي مثالية واللاعب يعتبر ركيزة أساسية للمدرب هذا الموسم، كروس لن يكون متعجلاً بشأن مستقبله وسيدرس ما سيحدث يومًا بيوم، النادي ليس في عجلة من أمره أيضًا ولكن إذا استمر كل شيء على حاله فإن الشعور السائد في النادي هو أن توني كروس سيستمر لموسم آخر في سانتياغو البرنابيو".