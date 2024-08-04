كشفت تقارير صحفية عن السبب وراء فشل صفقة انتقال نغولو كانتي، نجم نادي الاتحاد السعودي، إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتألق كانتي بشكل كبير خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي شارك فيها برفقة منتخب فرنسا؛ ما أعاده إلى الأضواء مجددًا، وجعله هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية.

وذكرت تقارير أخيرة، أن كانتي دخل قائمة المرشحين للانضمام لبرشلونة من جديد، بعدما سبق وارتبط النادي الكتالوني بقوة بالفرنسي خلال فترة وجوده في تشيلسي، رغم أنه غاب عن الصيف الماضي حيث انتهى به الأمر في الاتحاد.

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وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أسباب توقف صفقة انتقال اللاعب إلى البلوغرانا، قائلة في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "اللاعب الفرنسي كان يريد الرحيل عن الاتحاد والعودة إلى دوري كبير، وأمر وكلاءه بمحاولة إعادته إلى كرة القدم الأوروبية، ومع معرفة برشلونة بهذه الحالة، تحرك النادي للتعاقد معه، وحصل على موافقة وكلاء اللاعب الدولي الفرنسي".

وأضاف: "ومع ذلك، أوقف هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، المحاولة للحصول على خدماته (ستكون إعارة يتعين على كانتي خلالها تخفيض راتبه بشكل كبير)، لأنه أراد أن يرى أولاً ما يمكن أن يقدمه اللاعبون الشباب بالفريق، أي أنه أراد النظر داخل النادي أولًا؛ لأن المدرب يفضل أيضًا تجديد حيوية الفريق والبحث عن لاعبين قادرين على تحمل الضغط خلال بضع مباريات متتالية".

وخلال الموسم المنصرم، شارك كانتي برفقة فريق اتحاد جدة في 43 مباراة، ضمن جميع البطولات التي نافس عليها النمور، أحرز خلالها 3 أهداف، وصنع 6 أخرى لزملائه.