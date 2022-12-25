آخر تطورات مفاوضات النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو
علق البرتغالي مارسيلو سالازار المدير الرياضي لنادي النصر السعودي على أنباء تعاقد العالمي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقال مارسيلو سالازار اليوم الإثنين في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: "غير مسموح لي قول نعم أو لا بشأن إمكانية التعاقد مع رونالدو".
وأضاف: "دعونا ننتظر ونرى كيف ستجري الأمور حتى نهاية العام، كما ترون، هذه مفاوضات صعبة وشاقة، ليس للنادي فقط، ولكن للبلاد وعالم كرة القدم".
وتابع سالازار: "ما يمكنني قوله إن رونالدو من بين أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، كان دائما نموذجا بالنسبة لي كرياضي، بسبب الرغبة التي يظهرها لتحقيق الفوز".
وأتم: "وبعد ذلك، كمواطن برتغالي، أدعمه دائما، ولكن في الوقت المناسب سيتم الكشف عن المستقبل".
ويوم الخميس الماضي كشفت صحيفة "أس" الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو وافق على عرض نادي النصر.
وأوضحت أن ممثلي النصر، التقوا ممثلي رونالدو يوم الثلاثاء الماضي، واتفقوا على جميع البنود وتم إغلاق الاتفاقية بانتقال رونالدو إلى النادي السعودي.
وبحسب "أس" فإنه في النصر يعتبرون أن رونالدو سيكون في الرياض وأن هذا الأمر مفروغ منه.
وأكدت أنه بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة مع إدارة النصر، قرر رونالدو الذهاب واللعب في النصر حتى 2025.
في حين قالت صحيفة "ماركا" إن رونالدو سيلعب للنصر لعامين ونصف العام، ثم سيصبح سفيرا لترشيح السعودية مع مصر واليونان لتنظيم كأس العالم 2030.
وأكدت أن النصر سيتخلى عن ثلاثة لاعبين لضمان أن وجود رونالدو لا يعني خرقا للرقابة المالية، وأبرز المرشحين للرحيل: جلال الدين ماشاريبوف، وبيتي مارتينيز.