آخر تطورات مفاوضات النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو

وأضاف: "دعونا ننتظر ونرى كيف ستجري الأمور حتى نهاية العام، كما ترون، هذه مفاوضات صعبة وشاقة، ليس للنادي فقط، ولكن للبلاد وعالم كرة القدم".

وتابع سالازار: "ما يمكنني قوله إن رونالدو من بين أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، كان دائما نموذجا بالنسبة لي كرياضي، بسبب الرغبة التي يظهرها لتحقيق الفوز".

وأتم: "وبعد ذلك، كمواطن برتغالي، أدعمه دائما، ولكن في الوقت المناسب سيتم الكشف عن المستقبل".