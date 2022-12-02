موعد مباراة اليابان وكرواتيا في ثمن نهائي كأس العالم

قلب المنتخب الياباني تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على إسبانيا، في مباراتهما ضمن المجموعة الخامسة بكأس العالم 2022 على ملعب خليفة الدولي، الخميس، ليتأهل المنتخبان إلى دور الـ16 بصدارة يابانية واحتلال إسبانيا للمركز الثاني.

وساعد الجناح ريتسو دوان ولاعب الوسط آو تاناكا اليابان في الفوز على إسبانيا 2-1 في مباراتهما ضمن المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم.

وبلغ الفريقان مراحل خروج المغلوب مع تصدر اليابان للمجموعة.