موعد مباراة اليابان وكرواتيا في ثمن نهائي كأس العالم
قلب المنتخب الياباني تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على إسبانيا، في مباراتهما ضمن المجموعة الخامسة بكأس العالم 2022 على ملعب خليفة الدولي، الخميس، ليتأهل المنتخبان إلى دور الـ16 بصدارة يابانية واحتلال إسبانيا للمركز الثاني.
وساعد الجناح ريتسو دوان ولاعب الوسط آو تاناكا اليابان في الفوز على إسبانيا 2-1 في مباراتهما ضمن المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم.
وبلغ الفريقان مراحل خروج المغلوب مع تصدر اليابان للمجموعة.
وستلتقي اليابان مع كرواتيا في دور 16 بينما ستلعب إسبانيا، التي احتلت المركز الثاني برصيد أربع نقاط وهو نفس رصيد ألمانيا لكنها تفوقت عليها بفارق الأهداف، مع المغرب الفائز بصدارة المجموعة السادسة.
موعد مباراة اليابان وكرواتيا
مباراة اليابان وكرواتيا في دور الـ16 بكأس العالم ستقام الإثنين الموافق 5 ديسمبر 2022.
وستقام المباراة على أرضية استاد الجنوب بمدينة الوكرة في قطر، في إطار مباريات الدور ثمن النهائي من البطولة.
وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية وقطر، السابعة بتوقيت أبوظبي.