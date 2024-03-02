ضربة كبيرة تهدد موسم ليفربول كاملًا
تعرض ليفربول لضربة كبيرة قد تهدد موسمه بالكامل، بعدما ذكر يورغن كلوب مدرب الريدز أن حارسه البرازيلي أليسون بيكر سيغيب فترة طويلة؛ بسبب إصابة "خطيرة" في أوتار الركبة.
وكان من المتوقع أن يعود بيكر لليفربول بعد فترة التوقف الدولي المقبلة، لكن يورغن كلوب مدرب الريدز اعترف أن أليسون سيغيب فترة طويلة عن الملاعب؛ بسبب إصابة في أوتار الركبة "خطيرة إلى حد ما".
وأصيب الحارس البرازيلي خلال التدريبات عشية رحلة ليفربول إلى برينتفورد الشهر الماضي، بعد أن غاب عن المباراة السابقة أمام بيرنلي بسبب المرض.
وهذا يعني أن مباراة ليفربول ونوتنغهام فورست، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي ستكون المباراة السادسة على التوالي التي يشارك فيها كويمين كيليهر في حراسة المرمى لتعويض بيكر.
وقال كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أتلتيك": "لا يوجد جدول زمني حقيقي بشأن هذه الإصابة، لكنها إصابة عضلية".
وأضاف: "إنها إصابة خطيرة إلى حد ما، ولكنها ليست إصابة نهاية الموسم".
ولعب أليسون 24 مباراة مع ليفربول الموسم الحالي، تلقى فيها 21 هدفا وحافظ على نظافة الشباك تسع مرات.
والحارس كيليهر، الذي خفف من وطأة خسارة أليسون ببعض العروض الرائعة الأخيرة، شارك في 17 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.
وتابع كلوب: "علينا أن ننتظر بضعة أسابيع أخرى، بالتأكيد، بالنسبة له، إنه يعمل في صالة الألعاب الرياضية، وليس في الملعب، إنه أمر خطير إلى حد ما، ولكن ليست إصابة نهاية الموسم".
وتصدى كيليهر للعديد من الكرات في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية قبل أيام، قبل أن يفوز 1/0 سجله فيرجيل فان دايك.
وقال كلوب: "الفجوة بين حارس المرمى الأول والثاني لا يمكن أن تكون كبيرة، يجب أن تكون هناك جودة في هذا المركز؛ لأن متطلبات كرة القدم أكبر من أن تلعب الآن كحارس مرمى لمدة أربع سنوات متتالية في جميع المسابقات".
ويسعى ليفربول لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي، ويتصدر الريدز جدول الترتيب برصيد 60 نقطة من 26 مباراة، ويتقدم بنقطة واحدة على مانشستر سيتي بطل المواسم الثلاثة الأخيرة.
كما تأهل ليفربول لدور الـ16 في الدوري الأوروبي، وسيلعب مع سبارتا براغ التشيكي.
وبعد مواجهة نوتينغهام فورست، سيلعب ليفربول مع سبارتا براغ في الدوري الأوروبي، قبل أن يستضيف مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.
ويلعب ليفربول مع مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.