ضربة كبيرة تهدد موسم ليفربول كاملًا

تعرض ليفربول لضربة كبيرة قد تهدد موسمه بالكامل، بعدما ذكر يورغن كلوب مدرب الريدز أن حارسه البرازيلي أليسون بيكر سيغيب فترة طويلة؛ بسبب إصابة "خطيرة" في أوتار الركبة.

وكان من المتوقع أن يعود بيكر لليفربول بعد فترة التوقف الدولي المقبلة، لكن يورغن كلوب مدرب الريدز اعترف أن أليسون سيغيب فترة طويلة عن الملاعب؛ بسبب إصابة في أوتار الركبة "خطيرة إلى حد ما".

وأصيب الحارس البرازيلي خلال التدريبات عشية رحلة ليفربول إلى برينتفورد الشهر الماضي، بعد أن غاب عن المباراة السابقة أمام بيرنلي بسبب المرض.

وهذا يعني أن مباراة ليفربول ونوتنغهام فورست، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي ستكون المباراة السادسة على التوالي التي يشارك فيها كويمين كيليهر في حراسة المرمى لتعويض بيكر.