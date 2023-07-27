نادي النصر يتعادل مع إنتر ميلان (فيديو)

وكان النصر قد تعادل سلبيًا مع باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء الماضي، في أولى مبارياته الودية باليابان.

وسيلعب النصر غدًا الجمعة، أمام منافسه المحلي الشباب في البطولة العربية، حيث سيدفع بالصف الثاني قبل استكمال بقية مباريات البطولة بالفريق الأول.