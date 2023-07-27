نادي النصر يتعادل مع إنتر ميلان (فيديو)
تعادل النصر مع إنتر ميلان جاء بعد التعادل السلبي مع باريس سان جيرمان.
تعادل النصر 1/1 مع إنتر ميلان في ثاني مباريات النادي السعودي خلال معسكره الحالي في اليابان استعدادًا للموسم الجديد.
وتقدم عبد الرحمن غريب للنصر في الدقيقة 23، قبل أن يتعادل دافيدي فراتيسي لإنتر ميلان في الدقيقة 44.
ودفع البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر بالعناصر الأساسية للنصر على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا بجانب الصفقات الجديدة بالفريق مثل مارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس.
وكان النصر قد تعادل سلبيًا مع باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء الماضي، في أولى مبارياته الودية باليابان.
وسيلعب النصر غدًا الجمعة، أمام منافسه المحلي الشباب في البطولة العربية، حيث سيدفع بالصف الثاني قبل استكمال بقية مباريات البطولة بالفريق الأول.