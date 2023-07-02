مواعيد مباراتي نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

اقتنص منتخب مصر الأولمبي فوزا ثمينا على الجابون، مساء السبت، بثنائية دون رد، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عامًا، في مباراة جمعت بينهما على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.

منتخب مالي بدوره خطف وصافة المجموعة بالفوز بثتائية دون رد على حساب منتخب النيجر.

وتأهل المنتخب المصري بهذه النتيجة إلى نصف نهائي البطولة، في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ليرافقه منتخب مالي بـ6 نقاط.

أما المجموعة الأولى فشهدت تربع منتخب المغرب، مستضيف البطولة، في الصدارة برصيد 9 نقاط، وحل منتخب غينيا وصيفًا بـ4 نقاط، فيما ودع منتخبا غانا بـ4 نقاط وجمهورية الكونغو دون نقاط.