مواعيد مباراتي نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا
اقتنص منتخب مصر الأولمبي فوزا ثمينا على الجابون، مساء السبت، بثنائية دون رد، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عامًا، في مباراة جمعت بينهما على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.
منتخب مالي بدوره خطف وصافة المجموعة بالفوز بثتائية دون رد على حساب منتخب النيجر.
وتأهل المنتخب المصري بهذه النتيجة إلى نصف نهائي البطولة، في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ليرافقه منتخب مالي بـ6 نقاط.
أما المجموعة الأولى فشهدت تربع منتخب المغرب، مستضيف البطولة، في الصدارة برصيد 9 نقاط، وحل منتخب غينيا وصيفًا بـ4 نقاط، فيما ودع منتخبا غانا بـ4 نقاط وجمهورية الكونغو دون نقاط.
وسيلعب منتخب مصر، أول المجموعة الثانية، أمام نظيره الغيني، ثاني المجموعة الأولى، في المباراة الأولى لنصف النهائي، على ملعب طنجة الكبير.
وتقام مباراة مصر وغينيا يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو الجاري في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والسعودية.
وفي المباراة الثانية، سيلعب منتخب المغرب الأولمبي، أول المجموعة الأولى، أمام نظيره المالي، ثاني المجموعة الثانية، يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو الجاري في تمام الساعة الـ11 بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب مولاي عبدالله بالرباط.
ومن المقرر أن يتأهل الفائز من المباراتين إلى نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما، الذي سيقام يوم 8 يوليو الجاري، على ملعب مولاي عبدالله بالرباط.
أما مباراة المركز الثالث والرابع فستقام قبلها بيوم، وتحديدًا في السابع من يوليو على ملعب طنجة الكبير.
يذكر أن المنتخبات صاحبة المراكز من الأول إلى الثالث، تتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يخوض صاحب المركز الرابع ملحقًا مؤهلًا مع ممثل قارة آسيا.