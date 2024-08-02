أصبح الفرنسي تيدي رينر أول رياضي يفوز بأربع ميداليات ذهبية أولمبية في رياضة الجودو عندما حصل على اللقب في فئة أكثر من مئة كيلوغرام، اليوم الجمعة.

وحصل الكوري الجنوبي كيم مينغونغ على الميدالية الفضية، بينما حصل تيمور راخيموف والأوزبكي عليشر يوسوبوف على الميدالية البرونزية.

ويحمل رينر (35 عاما) الرقم القياسي الفرنسي في الأولمبياد الصيفي بأربع ذهبيات، بعد أن توج بمنافسات الفردي في لندن وريو والفرق في طوكيو.

وانطلقت احتفالات عارمة في المدرجات عندما حسم رينر الفوز قبل 16 ثانية على نهاية النزال الذي تبلغ مدته أربع دقائق.

وشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طريقه لتهنئة البطل.

وقال رينر، الذي حقق 154 انتصارا متتاليا بين 2010 و2020: "إنه أمر جنوني، أنا سعيد جدا. إنه يعكس أن العمل يؤتي ثماره. دائما ما قلتها، لكن السعادة عارمة".

وأضاف: "عندما تكون الأمور مقدرة، فإنها تحدث، هذا كل ما يمكنني قوله. إنه أمر جنوني".

وبعد نهاية النزال، رفع رينر ثلاثة من أصابعه في إشارة إلى ألقابه الثلاثة في الفردي، وهو رقم قياسي يتقاسمه مع الياباني تاداهيرو نومورا الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية في وزن تحت 60 كيلوجراما في 1996 و2000 و2004.