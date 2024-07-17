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رياضة

بينهم بيلينغهام.. 10 نجوم رفضوا سابقا تمثيل منتخب بلادهم لأسباب غريبة

بينهم بيلينغهام.. 10 نجوم رفضوا سابقا تمثيل منتخب بلادهم لأسباب غريبة
بيلينغهامالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2024، 6:31 ص

بالنسبة للعديد من لاعبي كرة القدم، فإن اللعب لصالح منتخب بلادهم هو الشرف الأسمى، ويعد فوق اللعب في الدوري الإنجليزي أو الإسباني أو أي مسابقة أخرى، ولكن ليس الجميع يشعرون بهذه الطريقة.

في الواقع، هناك بعض لاعبي كرة القدم الذين سنحت لهم الفرصة للعب لصالح بلادهم، لكنهم رفضوها بعض الوقت لأسباب غريبة.

لسبب أو لآخر، لم يرغب هؤلاء في ارتداء قميص منتخب بلادهم، سواء كان ذلك بسبب خلافات مع الجهاز الفني، أو عدم الرضا عن الفريق، أو مشاكل خارج الملعب تمامًا، كانت هناك بعض الحالات البارزة للاعبين رفضوا منتخب بلادهم على مر السنين، رصدها موقع "givemesport" في التقرير التالي:

بن وايت - إنجلترا

قدم نجم آرسنال الإنجليزي مستويات مذهلة على مدار الموسم وكان من المتوقع أن يتم ضمه للمنتخب في بطولة كأس الأمم الأوروبية، لكن جاء إعلان غاريث ساوثغيت عن قائمة الفريق صادمًا في غيابه.

لكن ساوثغيت أوضح لاحقًا أن ذلك بناءً على رغبة اللاعب، الذي رفض التواجد مع إنجلترا في تلك المرحلة لأسباب لم يتم الكشف عنها.

 

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جود بيلينغهام - إنجلترا

كان بيلينغهام من أهم عناصر المنتخب الإنجليزي الذي لعب نهائي كأس الأمم الأوروبية، وساهم على نحو مباشر في انتصارات الفريق، لكنه ذات مرة وبينما كان عمره 18 عامًا رفض اللعب للمنتخب الإنجليزي.

برر بيلينغهام، لاعب بروسيا دورتموند وقتها، موقفه بتلاحم المباريات وصعوبة إيجاد فرصة مماثلة للحصول على بعض الراحة.

 

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جييرمو أوتشوا - المكسيك

اشتهر أوتشوا على نحو أساسي بقميص المنتخب المكسيكي، لذلك من الصعب تصديق أنه رفض اللعب له في يوم من الأيام.

في وقت من الأوقات رفض أوتشوا تمثيل المكسيك ما لم يُضمن له اللعب أساسيا، ولحسن حظه لم يدم ذلك طويلًا.

 

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زلاتان إبراهيموفيتش - السويد

بسبب غيابه عن محاضرة تحضيرية عاقبه المدرب لارس لاغرباك وقتها، واستبعده من الفريق، لكن رد زلاتان كان قويًا ورفض اللعب للسويد لمدة 6 أشهر متتالية، لكنه عاد في النهاية وأصبح الهداف التاريخي لهم بـ62 هدفًا.

 

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يوهان كرويف - هولندا

كان قرار كرويف سياسيًا في الأساس، لرفضه الدكتاتورية في الأرجنتين، وبناءً عليه لم يلعب كأس العالم 1978 التي أقيمت هناك، ولسوء حظ الفريق فقد وصلوا للنهائي وخسروا ضد الأرجنتين، وربما وجوده كان ليغير من النتيجة وقتها.

 

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صامويل إيتو - الكاميرون

من الصعب الحديث عن كرة القدم الكاميرونية دون التفكير في صامويل إيتو، فهو بلا شك أعظم لاعب كرة قدم في تاريخ الكاميرون.

وبسبب تأخر المستحقات المالية لزملائه في الفريق رفض إيتو لعب مباراة ودية لمنتخب الكاميرون، وكانت ضد الجزائر.

 

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خوان رومان ريكيلمي - الأرجنتين

أي شخص تابع كرة القدم خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين سيعرف جيدًا خوان رومان ريكيلمي، لاعب الوسط المهاجم نجم بوكا جونيورز وفياريال، كما كان أيضًا محبوبًا لدى جماهير المنتخب الأرجنتيني، لكن هذا لم يمنعه من اعتزال اللعب الدولي مرتين.

الأولى بعد إخفاق كأس العالم 2006، وعاد بعدها واعتزل مجددًا في 2009 لخلافاته مع دييغو أرماندو مارادونا، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني وقتها.

 

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بيرند شوستر - ألمانيا

إذا كنت تنوي رفض اللعب لمنتخب بلادك، فلا بد أن يكون لديك سبب وجيه لذلك، وقد كان لبيرند شوستر هذا السبب بالتأكيد عندما رفض الانضمام إلى المنتخب الوطني الألماني؛ لأن زوجته كانت على وشك الولادة.

لسوء حظ شوستر لم يتلق أي استدعاء لاحق من المنتخب الألماني بعد هذا الموقف، لكن المؤكد أنه لا يندم على التواجد بجوار نجله في لحظاته الأولى.

 

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ماركو فيراتي - إيطاليا

على الرغم من كونه لاعبًا أساسيًا في صفوف إيطاليا، قرر ماركو فيراتي رفض الانضمام للمنتخب في عام 2023؛ بسبب عدم ظهوره بالقدر الكافي مع باريس سان جيرمان، لم يكن لاعب الوسط يلعب بالقدر الذي كان يرغب فيه مع ناديه، لذلك قرر عدم اللعب لمنتخب بلاده.

وفي نهاية المطاف، انتقل إلى النادي العربي القطري بحثًا عن المزيد من الدقائق لكنه لم يعد للمنتخب منذ ذلك الوقت.

 

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أدريان رابيو - فرنسا

كان رابيو محبطًا وغاضبًا للغاية بنهاية كأس العالم 2018 ليس لشيء إلا لأنه رفض الانضمام إلى المنتخب وقتئذ بحجة رفضه التواجد على مقاعد البدلاء.

حقق المنتخب الفرنسي اللقب، ولم يفز به رابيو أساسيًا أو احتياطيًا، ولكن لحسن حظه فديدييه ديشان استدعاه لاحقًا وتناسى موقفه السابق.

 

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جود بيلينغهاممنتخب إنجلتراإيطاليا

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