أحرز المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات اليوم السبت الميدالية الذهبية للألعاب الأولمبية باريس 2024، محققا إنجازا كرويا جديدا هو الأول منذ نسخة لندن 2012.

وعززت الولايات المتحدة رقمها القياسي بذهبية أولمبية خامسة في كرة القدم للسيدات بعدما سجلت مالوري سوانسون هدف الفوز 1-صفر على البرازيل في نهائي ألعاب باريس 2024.

وأحرزت سوانسون هدف المباراة الوحيد بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني، لتمنح سيدات أمريكا أول لقب أولمبي منذ 12 عاما تتويجا لمشوار رائع في باريس.

وكانت البرازيل خطيرة في بداية المباراة وكادت تفتتح التسجيل بمحاولة من جابي بورتيلو التي تصدت لها حارسة المرمى أليسا ناير ببراعة قبل نهاية الشوط الأول.

كما تصدت ناير ببراعة لضربة رأس لعبتها أدريانا من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وشهدت مباراة النهائي عودة الأسطورة البرازيلية مارتا للملاعب بعد إيقافها مباراتين إثر حصولها على بطاقة حمراء أمام إسبانيا، وشاركت بديلة بعد مرور ساعة من عمر المباراة، لكنه لم تتمكن من إنقاذ البرازيل من خسارة ثالثة أمام أمريكا في نهائي الأولمبياد.

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وسجلت سوانسون، في مباراتها الدولية المئة، هدف الفوز بتسديدة منخفضة بعد انطلاقة رائعة وتمريرة متقنة من كوربين ألبرت لتحرز هدفها الرابع في البطولة.

وقالت المدافعة الأمريكية كريستال دان للصحفيين "إنها البرازيل، نعرف أنها منافس قوي، كنا نعرف أن المهمة لن تكون سهلة، وإنهن لن يقدمن الهدايا.

وأضافت:"كنا على ثقة أن الجميع سيقوم بعمله وأنا فخورة جدا بالخط الخلفي وبالطبع أليسا وهي عنصر مهم جدا في الفريق، كان الأمر متعلقا بالثقة في أن اللاعبات سيقمن بعملهن".

ومن جهتها، قالت أدريانا لاعبة وسط البرازيل: "كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة، بذلنا قصارى جهدنا، ضغطنا وأعتقد أننا كنا الأفضل في الشوط الأول".

وتابعت لاعبة الوسط: "لم نتمكن من استغلال فرصنا وسجل المنافس في أفضل فرصته، لكنني واثقة أننا سنصبح فريقا أفضل".

وأحرزت سيدات أمريكا اللقب الأولمبي لأول مرة في أطلنطا 1996، عندما أقيمت المسابقة لأول مرة.

وبعد ذلك أحرزت اللقب 3 مرات متتالية في أثنيا 2004 وبيكين 2008 ولندن 2012.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، فازت ألمانيا 1-صفر على إسبانيا أمس الجمعة لتحرز البرونزية.