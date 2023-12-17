إحصائية تكشف سر معاناة هويلوند في هجوم مانشستر يونايتد
كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن إحصائية مثيرة تشرح سر معاناة راسموس هويلوند، الذي انضم إلى مانشستر يونايتد مقابل 72 مليون جنيه إسترليني في الصيف، في تسجيل الأهداف في ملعب "أولد ترافورد".
وانضم هويلوند ليونايتد بعد رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي في الموسم الماضي، إذ سجل 5 أهداف في مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا، رغم خروج الفريق من المسابقة الأوروبية.
وحتى الآن، لم يتمكن هويلوند من تسجيل أي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ ما أثار مخاوف من صعوبة تأقلمه في إنجلترا.
ووفقًا لإحصائيات "أوبتا"، يحتل هويلوند المرتبة الأخيرة بين مهاجمي الفريق الرئيسِين عندما يتعلق الأمر بتلقي التمريرات من زملائه في الفريق هذا الموسم، خلال 12 مباراة في الدوري الممتاز، إذ تم تمرير الكرة إلى هويلوند أقل من 150 مرة.
يكشف أيضًا الجدول الذي نشرته "أوبتا" أن المهاجم الآخر الوحيد الذي حصل على أقل من 150 تمريرة هو زميل هويلوند في يونايتد أنتوني مارسيال، إذ إن الفرنسي لديه هدف واحد فقط في الدوري باسمه في 2023-24.
وبالمقارنة، يتصدر سون هيونغ مين، لاعب توتنهام، المركز الأول إذ تلقى ما يقرب من 400 تمريرة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد التمريرات التي حصل عليها هويلوند، النجم الكوري الجنوبي الذي لديه 10 أهداف هذا الموسم.
ولم يكن الأمر جيدًا ليونايتد خلال الأشهر الأخيرة تحت قيادة إيريك تين هاغ، إذ سجل يونايتد 18 هدفًا فقط في 16 مباراة حتى الآن، وهذا أقل من أي فريق آخر في المراكز الـ14 الأولى، في حين أن إيفرتون صاحب المركز الـ17 سجل أهدافًا أكثر من يونايتد.
ووجهت أصابع اللوم في قلة الأهداف إلى هويلوند في بعض الأحيان، لكن الأرقام تشير إلى أنه يحتاج إلى المزيد من المساعدة ممن حوله.
وكان هويلوند محبطًا بشكل واضح خلال خسارة يونايتد 3-0 أمام بورنموث نهاية الأسبوع الماضي عندما اختار الظهير ديوغو دالوت التسديد من زاوية ضيقة بدلاً من قطع الكرة إليه.
ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على فريق ليفربول، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "آنفيلد" فى الجولة الـ17 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويدخل يونايتد المباراة بحثًا عن تحقيق الفوز لاستعادة الثقة الغائبة عن الفريق بعدما تلقى الخسارة في آخر مباراتين خاضهما الفريق في البطولات كافة، إذ خسر أمام بورنموث بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي، كما سقط أمام بايرن ميونخ بهدف نظيف في دوري الأبطال ليودع المنافسات الأوروبية هذا الموسم.
ويواجه تين هاغ، ضغوطاً كبيرة في ظل تراجع أداء الفريق مؤخرًا؛ إذ فاز الفريق في 9 مباريات بالدوري وخسر 7 مباريات، كما ودع المنافسات الأوروبية هذا الموسم، لترتفع الأصوات التي تطالب بإقالته من منصبه.
وخسر مانشستر يونايتد في آخر 4 مواجهات له في ملعب " آنفيلد " ويأمل الفريق في كسر هذه السلسلة السلبية.