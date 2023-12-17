إحصائية تكشف سر معاناة هويلوند في هجوم مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن إحصائية مثيرة تشرح سر معاناة راسموس هويلوند، الذي انضم إلى مانشستر يونايتد مقابل 72 مليون جنيه إسترليني في الصيف، في تسجيل الأهداف في ملعب "أولد ترافورد".

وانضم هويلوند ليونايتد بعد رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي في الموسم الماضي، إذ سجل 5 أهداف في مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا، رغم خروج الفريق من المسابقة الأوروبية.

وحتى الآن، لم يتمكن هويلوند من تسجيل أي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ ما أثار مخاوف من صعوبة تأقلمه في إنجلترا.