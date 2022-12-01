روبرتو مارتينيز يستقيل من تدريب منتخب بلجيكا بعد خيبة كأس العالم 2022

قال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا إنه سيترك منصبه بعد الخروج المبكر من دور المجموعات في كأس العالم لكرة القدم بالتعادل 0/0 مع كرواتيا اليوم الخميس.

وتولى مارتينيز تدريب بلجيكا منذ 2016 وقاد الفريق إلى نصف نهائي كأس العالم 2018.