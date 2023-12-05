غوارديولا: أشعر بأننا سنحقق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم
أعرب بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن ثقته بأن فريقه سيحقق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "فيلا بارك"، يوم الأربعاء.
وأدى التعادل (3-3)، يوم الأحد، مع توتنهام، إلى تمديد مسيرة السيتي الخالية من الانتصارات إلى 3 مباريات؛ حيث يتخلف بفارق 3 نقاط عن متصدر الدوري الإنجليزي، آرسنال.
ويحتل سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، فيما يأتي أستون فيلا بالمركز الرابع برصيد 29 نقطة.
وقال غوارديولا، في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "شعوري اليوم هو أنّنا سنفوز بالبريميرليغ هذا الموسم، إذا لعبنا بنفس المستوى الذي قدمناه ضد ليفربول وتوتنهام".
وتابع: "الناس لا يصدقون ذلك بالفعل بعد 3 تعادلات، لكننا نشعر أننا سنفعل ذلك مرة أخرى. مع العلم أن الأمر ليس سهلاً؛ لأنه لم يقم أي فريق بذلك بعد (الفوز باللقب 3 مرات متتالية). الصعوبات موجودة وكانت في الموسم الماضي، لكن إذا سألتني اليوم عن شعوري فسأجيب بأننا سنفعل ذلك مرة أخرى".
وعن مواجهة أستون فيلا، أشار: "فريق مميز لديهم مدرب رائع، أوناي إيمري، فهو يجعل كل فريق أفضل، إنه استثنائي، مستوى أستون فيلا خاصة على أرضه، يجعل الأمر صعباً".
فيما أكد غوارديولا أن رودري وغريليتش لن يكونا متواجدين في مواجهة أستون فيلا بسبب الإيقاف، موضحا: "ربما تكون هناك فرصة لكالفن فيليبس، سنرى ذلك بعد تدريب اليوم".
وأردف: "بالطبع أنا قلق بشأن استقبال الأهداف، لكني أعتقد أننا نقدم أداءً على الأقل بنفس جودة الموسم الماضي، عندما فزنا بالثلاثية".