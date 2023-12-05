غوارديولا: أشعر بأننا سنحقق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم

وقال غوارديولا، في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "شعوري اليوم هو أنّنا سنفوز بالبريميرليغ هذا الموسم، إذا لعبنا بنفس المستوى الذي قدمناه ضد ليفربول وتوتنهام".

وتابع: "الناس لا يصدقون ذلك بالفعل بعد 3 تعادلات، لكننا نشعر أننا سنفعل ذلك مرة أخرى. مع العلم أن الأمر ليس سهلاً؛ لأنه لم يقم أي فريق بذلك بعد (الفوز باللقب 3 مرات متتالية). الصعوبات موجودة وكانت في الموسم الماضي، لكن إذا سألتني اليوم عن شعوري فسأجيب بأننا سنفعل ذلك مرة أخرى".

وعن مواجهة أستون فيلا، أشار: "فريق مميز لديهم مدرب رائع، أوناي إيمري، فهو يجعل كل فريق أفضل، إنه استثنائي، مستوى أستون فيلا خاصة على أرضه، يجعل الأمر صعباً".