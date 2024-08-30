أول ردٍ من بنزيما على اتهامه بالتحكُّم بفريق الاتحاد السعودي (فيديو)

كسر الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، حاجز الصمت وردَّ بقوة على الاتهامات التي تدور حول تدخله في أمور إدارية تخص فريقه.

وقاد بنزيما فريقه إلى فوز مثير على حساب التعاون بنتيجة 2-1، مساء أمس الخميس، في الجولة الثانية للدوري السعودي.

وأدرك بنزيما التعادل في الدقيقة 70 لصالح الاتحاد بعد 11 دقيقة من تقدم التعادل بهدف موسى بارو قبل أن يحرز حسام عوار هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من ضربة جزاء للاتحاد.

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وقال بنزيما عبر قناة "إم بي سي أكشن":" خضنا مباراة قوية ضد التعاون والجماهير دعمتنا حتى النهاية وهو ما أعطانا دافعًا كبيرًا للقتال من أجل تحقيق النقاط الثلاث، وكنا أفضل داخل الميدان".

وأضاف:" سنرى ما سيحدث بخصوص التنافس في الدوري السعودي، نحن مستعدون ونتدرب بكل قوة، وجاهزون للقتال.. سنرى ما سيحدث حين نواجه الهلال والنصر".

ورد بنزيما على سؤال حول سبب تحميله أي هزيمة لفريقه، قائلاً:" هذا بسبب اسمي، أنا قادم من ريال مدريد الإسباني على أن أكون الأفضل، ليس الأفضل في الدوري السعودي بل في العالم كله".

وواصل:" هذا أمر طبيعي بالنسبة لي ولا أعاني من أي مشكلة في ذلك الأمر ، ولا أعاني أي ضغوط أنا ألعب كرة القدم فقط".

وتابع:" بعد المباراة نذهب للمنزل، لدينا أطفالنا وحياتنا، الحياة جميلة لماذا تكون غاضبًا؟ إنها مجرد كرة قدم فقط".

وعن تدخله لاختيار المدرب واللاعبين، ردَّ النجم الفرنسي:" أنا هنا لمساعدة الاتحاد، ولم أختر أحدًا، كل ما أريده أن يفوز الاتحاد ببطولة".