بدا لاعبو ريال مدريد في أوج تألقهم قبل نهائي السوبر الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي، الذي يجمع الفريقين، مساء الأربعاء، في العاصمة البولندية وارسو.

ويلعب الريال في المسابقة للمرة التاسعة، بعدما تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة الـ15 في تاريخه، عقب فوزه على دورتموند الألماني في المباراة النهائية، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بالبطولة عبر التاريخ.

في المقابل، يشارك أتالانتا في البطولة للمرة الأولى، عقب فوزه في الموسم الماضي بلقب الدوري الأوروبي، إثر انتصاره على باير ليفركوزن الألماني، الفائز بالثنائية المحلية.

وشهدت التدريبات الرئيسة، اليوم الثلاثاء، تألقًا كبيرًا لكيليان مبابي، والذي تواجد في قائمة الفريق، وتشير التقارير إلى مشاركته بشكل أساس، وسجل هدفًا رائعًا.

كما شهدت التدريبات مزاحًا رائعًا بين مبابي وإندريك، حيث حاول النجم الفرنسي ضرب اللاعب البرازيلي بطريقة كوميدية.

كما أظهر فاييخو مهارة مذهلة، وسدد كرة صاروخية من منتصف الملعب لتسكن الكرة شباك لونين، ليوجه تحذيرًا قويًا لمنافسه أتالانتا قبل مواجهتهما غدًا.

كما ظهر البرازيلي فينيسيوس جونيور بشكل رائع، وسجل هدفًا في التدريبات بعد مراوغة مميزة.

ويمتلك ريال مدريد في رصيده 5 كؤوس سوبر أوروبية، بالتساوي مع برشلونة وميلان، وحال حصد اللقب السادس على حساب أتالانتا في وارسو سينفرد بقائمة الأكثر تتويجًا بالبطولة على مر التاريخ.