الظروف القهرية.. هل يُحدد موعد جديد لمباراة الأهلي والزمالك؟

أثار بيان نادي الزمالك بشأن عدم خوض لقاء القمة ضد الأهلي، غداً الثلاثاء، في الجولة السابعة والعشرين للدوري المصري جدلًا واسعًا.

وأشار الزمالك في بيانه إلى أن ظروف قهرية تمنع الفريق من خوض لقاء القمة ضد الأهلي؛ نظرًا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم.