الظروف القهرية.. هل يُحدد موعد جديد لمباراة الأهلي والزمالك؟
أثار بيان نادي الزمالك بشأن عدم خوض لقاء القمة ضد الأهلي، غداً الثلاثاء، في الجولة السابعة والعشرين للدوري المصري جدلًا واسعًا.
وأشار الزمالك في بيانه إلى أن ظروف قهرية تمنع الفريق من خوض لقاء القمة ضد الأهلي؛ نظرًا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم.
وخاطبت رابطة الأندية، اليوم الاثنين، النادي الأهلي لتأكيد اعتذار الزمالك عن عدم خوض اللقاء لظروف قهرية.
وقال خبير اللوائح عامر العمايرة، عبر حسابه بمنصة إكس:" المادة 49 إذا تبين أن ما سبق في المواد (39-40-41) بسبب عذر قهري تقبله إدارة المسابقات، تعاد المباراة".
وفتح خطاب رابطة الأندية الجدل بشأن إمكانية إعادة المباراة بين الأهلي والزمالك، وتحديد موعد جديد لها.
وخاض الأهلي تدريباته بشكل طبيعي، وأعلن قائمة اللاعبين لخوض معسكر مغلق استعدادًا لمباراة الزمالك، قبل إخطاره بعدم إقامة اللقاء.
في المقابل، ألغى الزمالك معسكره، ورفض خوض المباراة بشكل رسمي بناءً على قرار إدارة النادي، على أن يستكمل الفريق باقي مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي.