قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، تكليف سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدوري، بعد منح كولر إجازة رسمية.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله منح كولر إجازة ابتداء من يوم الجمعة، نظرًا إلى حالة الإرهاق الشديدة وضغط المباريات المتتالية طوال المدة الماضية.

كذلك قرر مجلس إدارة الأهلي، الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر.

وبرر الأهلي اعتذاره بأنه جاء بعد الاستماع إلى رؤية مارسيل كولر، والعرض على مجلس الإدارة الذي وافق بالإجماع.

وقرر الأهلي أيضا إرسال طلبات النادي المالية ردًّا على العرض الفرنسي الذي تلقاه المدافع محمد عبد المنعم، التي تليق بالأهلي وقيمته، وإمكانات اللاعب المتميزة، وبما يضمن مصلحة الفريق.

وفيما يلي بيان الأهلي الرسمي، بقراراته بشأن تطورات فريق الكرة:

استمع رئيس النادي لوجهة نظر كولر في كافة الأمور الفنية. وانتهى الاجتماع إلى رؤية متكاملة تحقق مصلحة الفريق، وتحافظ على مسيرته الناجحة على المستويين المحلي والقاري.. وتم الاستقرار على الآتي:

1- منح الجهاز الفني إجازة ابتداءً من اليوم، نظرًا إلى حالة الإرهاق الشديدة وضغط المباريات المتتالية طوال الفترة الماضية.

2 - تكليف الكابتن سامي قمصان المدرب العام، بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدوري.

3 - منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة ابتداءً من اليوم والاستعانة بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة.

4 - الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر بعد الاستماع إلى رؤية مارسيل كولر، والعرض على مجلس الإدارة الذي وافق بالإجماع.

5 - اللاعبون الذين يقع عليهم الاختيار للانضمام إلى المنتخب ضمن الأجندة الدولية القادمة سوف ينضمون إلى المعسكر أول سبتمبر، ويضع الجهاز الفني للأهلي برنامجًا تأهيليًا للحفاظ على مستواهم البدني.

6 - البدء في الترتيب لكافة الأمور المتعلقة بإعداد الفريق للموسم الجديد بالتشاور مع المدير الفني، على أن يتم الحسم بعد الانتهاء من مسابقة الدوري يوم 17 الجاري، وبما يحقق المصلحة الفنية للفريق.

7 - إرسال طلبات النادي المالية ردًّا على العرض الفرنسي الذي تلقاه المدافع محمد عبد المنعم، التي تليق بالأهلي وقيمته، وإمكانات اللاعب المتميزة، وبما يضمن مصلحة الفريق.