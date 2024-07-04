ضربة سلوفينيا تهدد كريستيانو رونالدو بعقوبة صارمة

يواجه كريستيانو رونالدو ، قائد منتخب البرتغال ، شبح التعرض لعقوبة ضخمة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بسبب ضربة الجزاء التي أهدرها في لقاء سلوفينيا في ثمن نهائي كأس أوروبا "يورو 2024".

وتصدى الحارس يان أوبلاك لضربة جزاء سددها رونالدو في الوقت الإضافي من عمر لقاء البرتغال وسلوفينيا في دور الستة عشر بالبطولة القارية.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن احتمالية إحالة رونالدو للتحقيق من جانب الاتحاد الأوروبي "يويفا" بتهمة التسويق غير المشروع بعد نشر بيانات معدل ضربات قلبه خلال فوز البرتغال على سلوفينيا.

وتأهل منتخب البرتغال بشق الأنفس بعد عبور عقبة سلوفينيا بضربات الترجيح بنتيجة 3-0.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الاتحاد الأوروبي عاقب نجم آرسنال الإنجليزي السابق نيكلاس بيندتنر في نسخة كأس أوروبا 2012 عندما خلع قميصه أثناء الاحتفال بتسجيل هدف ليكشف عن علامة تجارية لملابس داخلية.

وتم تغريم اللاعب الدنماركي 80 ألف جنيه إسترليني لهذا السبب بجانب إيقافه مباراة واحدة.

ويواجه رونالدو الاتهام نفسه، بعدما أظهر علامة تجارية لشركة تصمم أجهزة يمكن ارتداؤها لتتبع مجموعة من القياسات بما في ذلك معدل ضربات القلب، والأداء الرياضي، ونتيجة النوم.

ويرتدي اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا أحد أجهزتها خلال بطولة أوروبا 2024 ونشرت الشركة بيانات معدل ضربات قلبه من فوز البرتغال بركلات الترجيح.

ولا تعد هذه الشركة ضمن رعاة الاتحاد الأوروبي؛ ما يهدد رونالدو بعقوبة صارمة.