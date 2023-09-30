ترتيب الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يكتسح برايتون بسداسية

أحرز أولي واتكينز 3 أهداف ليقود أستون فيلا إلى فوز كبير 6-1 على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

وهزَّ واتكينز الشباك مرتين في أول 21 دقيقة قبل أن يزيد برفيس إستوبينان من آلام برايتون عندما وضع الكرة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26.

وبدا أن البديل "أنسو فاتي" أحيا آمال فريق المدرب روبرتو دي تسيربي بتقليص الفارق بعد 5 دقائق من الاستراحة.