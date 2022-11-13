ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يصعق فولهام في الثواني الأخيرة ويصعد للمركز الخامس

عاد مانشستر يونايتد إلى طريق الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا في الوقت القاتل 2 - 1 على مضيفه فولهام، يوم الأحد، في المرحلة السادسة عشرة للمسابقة.

افتتح النجم الدنماركي كريستيان إريكسن التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 14، بعد تعاون بين أنتوني مارسيال وبرونو فرنانديز في الجانب الأيسر.

وكاد كارلوس فينيسيوس أن يدرك التعادل لفولهام بعد الاستراحة حيث أطلق تسديدة أنقذها الحارس ديفيد دي خيا والذي تصدى أيضا لمحاولة تيم ريم بضربة رأس من ركلة ركنية.

وأدرك فولهام التعادل في الدقيقة 61 حيث أرسل توم كيرني كرة عرضية حولها دانييل جيمس، لاعب يونايتد السابق، إلى داخل الشباك ليحرز هدفا بعد المشاركة بدقيقتين.

وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل الإيجابي 1 - 1، خطف مانشستر يونايتد النقاط الثلاث، عقب تسجيل الأرجنتيني الصاعد أليخاندرو غارناتشو هدف الفوز لـ(الشياطين الحمر) في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.