تقرير: ريال مدريد يخطط لـ"حقبة غلاكتيكوس جديدة" بضم مبابي وهالاند
يخطط نادي ريال مدريد الإسباني، لإبرام صفقات تاريخية مدوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في وجود نية لدخول حقبة "غلاكتيكوس" جديدة.
وأنفق ريال مدريد 128 مليون يورو، في الصيف الماضي، للتعاقد مع بيلينغهام، وغولر وفران جارسيا، ومن المرجح ألا يبرم أي صفقات خلال الشتاء المقبل.
ونشرت صحيفة (AS) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن إدارة ريال مدريد تسعى إلى ضم كيليان مبابي نجم باريس جيرمان، وإيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي في الصيف المقبل.
وقالت الصحيفة في تقريرها: "القوة المالية للريال بإمكانها أن تغطي رواتب مبابي وهالاند، ومكافآت العقود على مدار 5 أو 6 مواسم مقبلة، خاصة أن خزينة النادي حاليًا بها سيولة نقدية تبلغ 128 مليون يورو مع سقف ائتماني، يسمح باقتراض 265 مليون يورو".
وأوضحت: "ريال مدريد ملتزم بمعايير الكفاءة المالية التي نص عليها اليويفا، وهي عدم تجاوز رواتب العاملين واللاعبين والمدربين 70% من إجمالي الدخل، وسقف رواتب النادي قياسا بالدخل انخفض من 72% في موسم 2022-2021 إلى 54% في السنة المالية الأخيرة".
وأضافت: "ريال مديد أنفق 519 مليونًا من إجمالي دخل 712 مليونًا، وانخفض إلى 452 مليونًا مقابل 843 مليونًا من دخل نهائي، ليحقق ضربة مزدوجة بتخفيض الإنفاق مع ارتفاع الدخل الإجمالي 17%".
وشددت الصحيفة على أن ملعب سانتياغو برنابيو بحلته الجديدة سيضمن مجموعة من التعاقدات المربحة للنادي الإسباني، ما يجعله يمضي قدمًا في التعاقد مع الثنائي هالاند ومبابي.
يذكر أن عقد مبابي ينتهي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويستطيع ريال مدريد ضمه في صفقة انتقال حر.