تقرير: ريال مدريد يخطط لـ"حقبة غلاكتيكوس جديدة" بضم مبابي وهالاند

وأنفق ريال مدريد 128 مليون يورو، في الصيف الماضي، للتعاقد مع بيلينغهام، وغولر وفران جارسيا، ومن المرجح ألا يبرم أي صفقات خلال الشتاء المقبل.

ونشرت صحيفة (AS) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن إدارة ريال مدريد تسعى إلى ضم كيليان مبابي نجم باريس جيرمان، وإيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي في الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "القوة المالية للريال بإمكانها أن تغطي رواتب مبابي وهالاند، ومكافآت العقود على مدار 5 أو 6 مواسم مقبلة، خاصة أن خزينة النادي حاليًا بها سيولة نقدية تبلغ 128 مليون يورو مع سقف ائتماني، يسمح باقتراض 265 مليون يورو".

وأوضحت: "ريال مدريد ملتزم بمعايير الكفاءة المالية التي نص عليها اليويفا، وهي عدم تجاوز رواتب العاملين واللاعبين والمدربين 70% من إجمالي الدخل، وسقف رواتب النادي قياسا بالدخل انخفض من 72% في موسم 2022-2021 إلى 54% في السنة المالية الأخيرة".