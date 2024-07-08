لعب في أكبر أندية اليونان.. من هو كريستوس كونتيس المدرب الجديد للفيحاء السعودي؟

أعلن نادي الفيحاء السعودي، الناشط في دوري المحترفين السعودي رسميا تعاقده مع المدرب اليوناني كريستوس كونتيس لتولي الإشراف على النادي خلال الموسم المقبل.

ويأتي تعاقد الفيحاء الذي حل في المركز التاسع بالدوري السعودي خلال موسم 2023 ـ 2024، بعد أسبوع من مغادرة مدربه الصربي فوك رازوفيتش الذي اختار وضع حد للعلاقة التعاقدية من جانب واحد.

وقال نادي الفيحاء عبر حسابه على منصة "إكس" إن اليوناني كريستوس كونتيس هو من سيتولى تدريب الفريق الأول خلال موسم 2023 ـ 2024 حيث ينتظر أن يصل اليوم الاثنين لمباشرة مهامه والاطلاع على الرصيد البشري وملاعب التدريبات وغيرها من الأمور التحضيرية.

ويبلغ كونتيس من العمر 49 عامًا، وكان كان لاعبًا يشغل خطة مدافع محور حيث نشط في أكبر الأندية اليونانية مثل أيك أثينا وأولمبياكوس وبانيونيوس.

وبعد اعتزاله اللعب في عام 2011، توجه المدرب المولود في العام 1975 إلى التدريب، حيث عمل مدربا مساعدا في نادي أبويل أكبر الأندية القبرصية.

وعمل مدرب الفيحاء الجديد، في نادي النصر الإماراتي في منصب مدرب مساعد، قبل أن يعود إلى اليونان مدربا مساعدا مع أولمبياكوس اليوناني، ثم تحول إلى مدير فني بشكل مؤقت مع الفريق.

وعاد كونتيس من جديد إلى الإمارات من بوابة نادي حتا الذي عمل معه لمدة موسم، قبل أن يخوض تجربة أخرى في بلاده كمدرب مساعد في نادي باناثينايكوس.

يشار إلى أن الفيحاء، الذي شارك الموسم الماضي في مسابقة دوري أبطال آسيا، تعاقد مع عديد اللاعبين استعدادا لموسم 2024 ـ 2025 على غرار فارس عابدي وسطام الشمري ومنصور البيشي وعبد الهادي الحراشين.