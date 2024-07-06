سبيد يبكي ويحطم الأكواب بعد وداع رونالدو والبرتغال "يورو 2024" (فيديو)

انخرط "اليوتيوبر" الشهير سبيد، المعروف بعشقه للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في حالة بكاء هستيرية عقب ركلات الترجيح التي أطاحت بمنتخب البرتغال ورونالدو من بطولة "يورو 2024".

وعبرت فرنسا إلى نصف نهائي بطولة أوروبا "يورو 2024" بعد مباراة ماراثونية ضد البرتغال، حُسمت بركلات الترجيح (5-3) لمنتخب الديوك، بعد نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي.

ونفذ رونالدو الركلة الأولى للبرتغال وكذلك نجح برناردو ونونو مينديز، لكن جواو فيلكس لم يحالفه الحظ لتنتهي مغامرة البرتغال في آخر مشاركة لرونالدو في البطولة القارية.

ونشر "سبيد" فيديوهات له عبر حسابه على منصة "إكس" وهو يدخل في حالة بكاء كبيرة، وقام بتحطيم عدة أكواب زجاجية كانت متواجدة أمامه على المنضدة، لتظهر يده بعد ذلك ملطخة بالدماء.

وظهر على سبيد علامات التأثر الشديد بخسارة صديقه كريستيانو رونالدو، الذي اعتاد السفر لمشاهدة المباريات التي يشارك فيها سواء مع الأندية أو المنتخب البرتغالي.

سبيد يعشق كريستيانو رونالدو إلى أقصى درجة، ولم يخجل أبدًا من إظهار حبه للدون في العديد من المناسبات، كما أنه التقى به قبل أشهر؛ إذ يحرص على مشاهدته من المدرجات في عدة مباريات.

وسيلتقي منتخب فرنسا في نصف النهائي، يوم الثلاثاء المقبل، ضد المنتخب الإسباني الذي هزم ألمانيا أيضا في ربع النهائي (2-1).

أخبار ذات علاقة رد فعل النصر السعودي مع رونالدو بعد وداع "يورو 2024"

يذكر أن "الدون" أعلن عقب مباراة الدور ثمن النهائي أمام سلوفينيا أن "هذه هي البطولة الأخيرة له في اليورو"، ليفشل في تحقيقها خلال المرحلة الأخيرة من مسيرته.

ويعتبر "صاروخ ماديرا" هو الهداف التاريخي للبطولة برصيد 14 هدفا والأكثر مشاركة بـ30 مباراة في 6 نسخ مختلفة بداية من 2004 حتى 2024.