آرسنال يكتسح نوتنغهام بثلاثية ويصعد مؤقتا لصدارة الدوري الإنجليزي (فيديو)

قاد الدولي الإسباني مارتن زوبيمندي آرسنال لتحقيق فوز عريض على نوتنغهام فورست (3 ـ 0) اليوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصعد بفريقه إلى الصدارة مؤقتا.

وقبل المواجهة التي تدور في وقت لاحق من اليوم السبت بين برينتفورد وتشيلسي (الذي يملك 7 نقاط) يحتل آرسنال المركز الأول برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن ليفربول.

وانتظر آرسنال حتى الدقيقة 32 عندما سدد مارتن زوبيميندي هدفا رائعا من تصويبة قوية جدا من خارج مناطق الجزاء ليمنح فريقه التقدم بالهدف الأول.

واستمر فريق المدرب ميكيل أرتيتا في عرضه الرائع على ملعب الإمارات ونجح السويدي فيكتور جيوكيرس في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45 +1 منهيا الشوط الأول بأسبقية مريحة (2 ـ 0).

وبدا نوتنغهام فورست في وضع صعب طوال الشوط الأول إذ لم ينجح المدرب الجديد أنجي بوستيغكلو في إيجاد الحلول لاختراق دفاعات أصحاب الأرض والعودة في المباراة.

وازدادت معاناة نوتنغهام في الشوط الثاني عندما فرض آرسنال سيطرته من جديد على مجريات اللعب لتثمر محاولاته هدفا ثالثا في الدقيقة 79 عبر نجم المباراة مارتن زوبيمندي.

وتلقى اللاعب الإسباني كرة من زميله تروسارد داخل مناطق الجزاء ليصعد عاليا ويضع كرة رأسية داخل الشباك معلنا تقدم آرسنال (3 ـ 0).

وجمع الفريق اللندني حتى الآن 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة واحدة ليشدد الضغط على ليفربول الذي يلتقي مع بيرنلي غدا الأحد ويتقدم على تشيلسي الذي يلعب أمام برينتفورد اليوم السبت.