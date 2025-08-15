كان حزينا: رد ناري من أحمد سليمان حول اللقطة التي فجرت غضب جمهور الزمالك (فيديو)

ردّ أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على صورة ظهر فيها حزينًا بعد تسجيل الهدف الأول للفريق في شباك سيراميكا ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للدوري المصري، التي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 2-0.

وتعرّض أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك لانتقادات حادّة من جانب الجماهير، في أعقاب المباراة التي جمعت الفريق بمنافسه سيراميكا.

وتداول عدد كبير من مشجعي القلعة البيضاء صورة لسليمان خلال المباراة، فقد ظهر فيها بحالة من الحزن بعد تسجيل فريقه الهدف الأول في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ما أثار شكوكًا حول موقفه من انتصار الفريق، ودفع البعض إلى اتهامه برغبته في إفشال تجربة جون إدوارد المدير الرياضي الجديد للنادي.

رد سليمان

في تصريحات لـ"إم بي سي مصر"، خرج أحمد سليمان عن صمته رافضًا كل ما أثير حوله، موضحًا أن تعابير وجهه خلال المباراة لم تكن غير رد فعل طبيعي لظروف اللقاء.

وقال: "الشوط الأول كان الجو حارًا جدًا، وكنت مستاءً من درجة الحرارة المرتفعة".

وتساءل عضو مجلس الإدارة: "لماذا لم يتم تداول صور تظهر فرحي بعد انتهاء المباراة؟"، مشيرًا إلى أن الصورة التي انتشرت تم انتقاؤها لتشويه صورته.

سبب غياب جون إدوارد عن الدكة

كما تناول سليمان الجدل المُثار حول عدم وجود جون إدوارد المدير الرياضي على دكة البدلاء، على عكس ما يحدث مع نظرائه في الأندية الأخرى.

وأوضح أن ذلك يرجع إلى سياسة المدير الرياضي نفسه، قائلًا: "في رأيي، أهم ثلاثة أشخاص يجب أن يكونوا على الدكة هم المدير الفني والمدير الإداري أو مدير الكرة وطبيب الفريق".

واختتم: "أما جون إدوارد، فهو يفضل الجلوس في مكان مخصص بالمدرجات".

وفي سياق متصل، يستعد الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.