من هي نانسي تشايليان لاعبة الشباب صاحبة الهاتريك في مرمى النصر؟

سجلت نانسي تشايليان لاعبة المنتخب اللبناني للسيدات ثلاثة أهداف "هاتريك" في تعادل فريقها الشباب 3-3 مع النصر، ضمن الأسبوع الثاني من الدوري السعودي الممتاز للسيدات على استاد الأمير عبد الرحمن بن سعود، اليوم الجمعة.

ولدت نانسي البالغ عمرها 31 عاما في برج حمود عام 1991 وسبق لها اللعب في مباريات لكرة الصالات قبل أن تتجه إلى فرق السيدات، حيث بدأت مسيرتها مع الأنصار ولفتت هناك الأنظار، لكن الفريق لم يصمد كثيراً، بعدها ذهبت لأتلتيكو.

ولعبت بعد ذلك لنادي الصداقة الرياضي للسيدات بين عامي 2010 و2014 ثم انتقلت لنجوم الرياضة حتى 2016.

وبعدها بعام واحد لعبت في فريق كرة الصالات في ذوق مصبح الرياضي للسيدات قبل أن تنتقل لفريق السيدات بالنادي ذاته من 2017 إلى 2019.

وتوجت ببطولتين لكرة الصالات مع زوق مصبح وكانت الهدافة والأفضل في البطولتين، رغم مشاركة لاعبات محترفات من البرازيل في البطولة.

وفي عام 2019 احترفت في نادي ألاشكرات الأرميني لمدة عام واحد قبل أن تعود للبنان ومنه للاحتراف في العربي الكويتي، حيث وقعت اللاعبة اللبنانية​ عقداً مع النادي العربي ​لمدة شهر ونصف الشهر لخوض مباريات "الفاينال 4 في دوري ​كرة قدم الصالات​ للسيدات.