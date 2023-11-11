ريال مدريد حائر بين غونسالو إيناسيو وجورجيو سكالفيني

كشفت صحيفة "سبورت" أن ريال مدريد حائر بين المدافعين البرتغالي غونسالو إيناسيو والإيطالي جيورجيو سكالفيني.

وبحسب الصحيفة، فإن الإدارة الرياضية لريال مدريد تعتبر أن من أولوياتها تعزيز المحور الدفاعي الموسم المقبل، أو حتى في السوق الشتوي المقبل في يناير 2024.

وسيبلغ ناتشو عامه الـ34 في يناير المقبل، وقد أثار أداؤه بعض الشكوك هذا الموسم، وينتهي عقده في 30 يونيو المقبل، وفي الوقت الحالي لم يقترح النادي التجديد.