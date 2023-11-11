ريال مدريد حائر بين غونسالو إيناسيو وجورجيو سكالفيني
كشفت صحيفة "سبورت" أن ريال مدريد حائر بين المدافعين البرتغالي غونسالو إيناسيو والإيطالي جيورجيو سكالفيني.
وبحسب الصحيفة، فإن الإدارة الرياضية لريال مدريد تعتبر أن من أولوياتها تعزيز المحور الدفاعي الموسم المقبل، أو حتى في السوق الشتوي المقبل في يناير 2024.
وسيبلغ ناتشو عامه الـ34 في يناير المقبل، وقد أثار أداؤه بعض الشكوك هذا الموسم، وينتهي عقده في 30 يونيو المقبل، وفي الوقت الحالي لم يقترح النادي التجديد.
وسيبدأ ديفيد ألابا الموسم المقبل بعمر 32 عامًا وبدأت مشاكله البدنية المستمرة تثير القلق، وهناك أيضًا قلق بشأن عودة إيدير ميليتاو بعد تمزق الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى.
ويسير تعافي البرازيلي بشكل أفضل من المتوقع، والتوقعات أنه يمكنه اختصار الوقت ويكون متاحًا بين نهاية مارس وبداية أبريل.
وقالت "سبورت" إن عودة ميليتاو ستجعل الحاجة لدخول السوق الشتوية أقل ضرورة، ما يعني إمكانية تأجيل الصفقات الدفاعية للصيف المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الرياضية لريال مدريد حائرة بين غونسالو إيناسيو وجورجيو سكالفيني، لاعبي سبورتينغ براغا البرتغالي وأتالانتا على التوالي.
وحاول ريال مدريد بالفعل التوقيع مع إيناسيو في الصيف، ولكن اللاعب جدد حتى 2027، ما رفع قيمة فسخ العقد إلى 60 مليون يورو.
ورغم هذا التجديد، فإن سبورتينغ براغا منفتح على بيع اللاعب في السوق الشتوية المقبلة، وسيوافق أيضًا على تأجيل دفع جزء من قيمة فسخ العقد حتى نهاية الموسم.
وأوضحت "سبورت" أن سبورتينغ براغا سيكتفي بالحصول على 45 مليون يورو في يناير، و15 مليون يورو أخرى في وقت لاحق.
وريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي يريد الحصول على توقيع إيناسيو، إذ تسعى أندية ليفربول ومانشستر يونايتد لضم الدولي البرتغالي.
في حين يوصي كارلو أنشيلوتي بالتعاقد مع مواطنه سكالفيني البالغ من العمر 19 عامًا، الذي شارك في 61 مباراة رسمية مع أتالانتا الأول، وحصل بالفعل على مكان في المنتخب الإيطالي، ولعب له 7 مباريات.
وحاول أتلتيكو مدريد ضم سكالفيني الصيف الماضي، لكن اللاعب فضل مواصلة التطور في أتالانتا حتى يشعر بأنه مستعد لتحقيق هذه القفزة، وهو احتمال يمكن تحقيقه الصيف المقبل.
ولدى سكالفيني عقد مع أتلانتا حتى 2027، وهو الأمر الذي ينطبق على إيناسيو في سبورتينغ براغا، لكن التعاقد مع سكالفيني قد يكلف ريال مدريد 40 مليون يورو، وهو رقم يمكن أن يرتفع نظرًا لاهتمام مانشستر سيتي باللاعب.