النصر والهلال وميلان.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

تفتتح أندية الهلال والنصر والشباب مشوارها في الدوري السعودي للمحترفين اليوم الجمعة في موسم جديد يتطلع خلاله الأندية الثمانية عشرة إلى تحقيق نتائج لافتة في مستهل المسابقة.

ويلعب النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، هداف آخر نسختين من دوري روشن أمام التعاون على ملعب الأخير في حين يلتقي الهلال على ملعب المملكة أرينا أمام الرياض، ويواجه الشباب نادي الخليج.

وفي الدوري الإيطالي، يفتتح ميلان وليتشي منافسات الجولة الثانية والتي يعمل خلالها رفاق لوكا مودريتش على تخطي الخسارة الأولى الأسبوع الماضي أمام كريمونيزي.

أما في أمم إفريقيا للمحلليين 2025، فسيكون الموعد مع المشهد قبل الختامي من البطولة بمباراة تحديد المركز الثالث بين السودان والسنغال.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري الإيطالي:

ليتشي ـ ميلان – الساعة 09.45 مساءً – STARZ PLAY

الدوري السعودي:

الهلال ـ الرياض ـ الساعة 06.50 مساء ـ قنوات ثمانية

التعاون ـ النصر ـ الساعة 09.00 مساء ـ قنوات ثمانية

الشباب ـ الخليج ـ الساعة 09.00 مساء ـ قنوات ثمانية

كأس أمم إفريقيا للمحليين:

السودان ـ السنغال ـ الساعة 06.00 ـ BEIN SPORTS 6