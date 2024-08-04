احتل السباح التونسي أحمد الجوادي المركز السادس في نهائي سباق 1500 حرة فيما حطم الأمريكي بوبي فينك الرقم القياسي العالمي في أولمبياد باريس اليوم الأحد ليحتفظ بالميدالية الذهبية بعد سباق مثير.

وكان الجوادي يأمل الحصول على ميدالية لتونس والعرب في السباحة بعدما كان قريبًا من ذلك عندما احتل المركز الرابع في سباق 800 متر سباحة حرة يوم الثلاثاء الماضي، لكنه سجل 14 دقيقة و43.35 ثانية.

ولم يستطع السباح التونسي تحقيق ميدالية في مشاركته الأولمبية الأولى رغم تطلعات جماهير بلاده لإنجاز في باريس 2024.

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وبعد 30 لفة شاقة، تمكن فينك من لمس الحائط في 14 دقيقة و30.67 ثانية في لا ديفينس أرينا، متجاوزًا الرقم السابق الذي سجله الصيني سون يانغ وهو 14 دقيقة و31.02.

وحصل الإيطالي جريجوريو بالترينييري على الميدالية الفضية، فيما حصل الأيرلندي دانييل ويفن على الميدالية البرونزية ليضيفها إلى ذهبية 800 متر حرة.

وأصبح فينك أول سباح من الرجال ينجح في الفوز في السباق الشاق المكون من 30 لفة مرتين متتاليتين منذ الأسترالي جرانت هاكيت في في دورتي سيدني 2000 وأثينا 2004 وأول أمريكي منذ مايك بيرتون في دورتي 1968 و1972.