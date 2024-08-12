استفز نادي موناكو الفرنسي منافسه برشلونة الإسباني بعد التتويج بلقب كأس "جوان غامبر" مساء الاثنين بنتيجة 3-0 على ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي.

وسجل لمين كامارا وبريل إيمبولو وكريستيان ماويسا أهداف موناكو في مرمى برشلونة ليصبح أول فريق فرنسي يتوج بلقب كأس "جوان غامبر".

ونشر الحساب الرسمي لنادي موناكو صورة لفريقه، وعلق عبر منصة إكس "بلانكو" إشارة إلى اللون الأبيض الذي يرتديه المنافس التقليدي ريال مدريد.

وأعاد الحساب نشر صورة للفريق بعد التتويج قائلًا "للانتصار في معركة جديدة والدفاع عن لونك" مع قلب أبيض.

في المقابل، كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن تفاصيل إصابة ثنائي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي وإلكاي غوندوغان خلال المباراة.

وعانى ليفاندوفسكي من إصابة في معصم اليد ليضطر لمغادرة الملعب كما تعرض غوندوغان للإصابة بضربة قوية في الرأس.

وكانت جماهير برشلونة قد أطلقت صافرات الاستهجان قبل نهاية مباراة موناكو للتعبير عن غضبها؛ بسبب الهزيمة الثقيلة والأداء الباهت الذي قدمه الفريق في كأس "جوان غامبر".

وأثار برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك مخاوف جماهيره قبل انطلاق منافسات الدوري الإسباني للموسم الجديد 2024 – 2025.

وتولى فليك قيادة برشلونة خلفًا للإسباني تشافي هيرنانديز الذي رحل لسوء النتائج بعد خسارة جميع ألقاب الموسم الماضي.