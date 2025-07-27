رونالدو وخلفه 3 "وحوش".. خط هجوم ناري للنصر السعودي في الموسم الجديد

يستعد نادي النصر السعودي لامتلاك أحد أكثر خطوط الهجوم رعباً في الموسم المقبل، بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مدعوماً بثلاثة لاعبين "وحوش"يسعون لإشعال منافسات الدوري السعودي، وكأس آسيا.

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ووصل النصر وتشيلسي إلى مراحل متقدمة في صفقة انتقال فيليكس، حيث تُجرى الجهود، حالياً، لوضع اللمسات الأخيرة على بنود العقد الذي قد يتجاوز قيمته 50 مليون يورو، بعد موافقة اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً على العرض السعودي.

ويُعد "فيليكس" واحداً من أبرز المواهب البرتغالية، حيث بدأ مسيرته في بورتو قبل الانتقال إلى بنفيكا العام 2015، ليُتوَّج بالدوري البرتغالي، ويُكلَّف بجائزة أفضل لاعب شاب.

ثم انتقل إلى أتلتيكو مدريد، وساهم في تتويج الفريق بالدوري الإسباني 2021.

وبعد تجربة إعارة غير ناجحة مع تشيلسي، أعاره أتلتيكو إلى برشلونة موسم 2023-2024، قبل أن يعود إلى التشيلسي الذي ارتبط معه بعقد مدته 7 سنوات.

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جورجي جيسوس يقود "الوحوش"

أعلن النصر تعاقده مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لموسم واحد، عائداً بذلك إلى الدوري السعودي بعد تجربة سابقة مع الهلال.

ويأتي التعيين ضمن خطة طموحة لإنهاء غياب الألقاب، خاصة بعد تمديد عقد رونالدو حتى 2027.

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وبعد تعزيز صفوفه بصفقة نجم المنتخب البرتغالي جواو فيليكس، القادم من تشيلسي الإنجليزي، اقترب نادي النصر أيضا من التعاقد مع أنتوني نجم مانشستر يونايتد.

ويقترب النصر من تشكيل هجومي مرعب يضم أيضاً السنغالي ساديو ماني، في صفوة تُنذر بموسم حافل بالأهداف والإنجازات.

وسيشكل رونالدو، فيليكس، وماني وأنتوني رباعيًا هجومياً نارياً يهدف إلى إعادة النصر إلى منصات التتويج، بعدما حلّ ثالثاً في الدوري الموسم الماضي، وتأهله إلى دوري أبطال آسيا 2.