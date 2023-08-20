على طريقة أوريغي في برشلونة.. عبد الرزاق حمد الله يسجل في مرمى الطائي (فيديو)

سجل المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، هدفا في شباك الطائي، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، شبهه الجميع بالهدف الشهير الذي سجله البلجيكي ديفوك أوريغي في شباك برشلونة.

وفي الدقيقة 53 لعب كورونادو تمريرة عرضية أرضية وصلت بسهولة لكريم بنزيما المواجه للمرمى، فسدد سريعا لكن الحارس فيتور براغا تألق وأبعد الكرة للركنية.

وبعدها بدقيقة لعب كورونادو الركلة الركنية سريعا لحمدالله المتمركز داخل منطقة العمليات على القائم القريب، فوجه المغربي الكرة بلمسة خفيفة إلى داخل الشباك، في غفلة من دفاع الطائي وحارسه إذ كانوا في طريقهم للاستعداد للركنية.