رسميا.. برشلونة يتعاقد مع خوليان أراوخو

أعلن برشلونة ولوس أنجليس غالاكسي انتقال المدافع المكسيكي خوليان أراوخو إلى النادي الكتالوني.

وقال برشلونة إن أراوخو البالغ عمره 21 عاما وقع عقدا مدته ثلاث سنوات ونصف السنة حتى نهاية موسم 2025/2026، علما أن اللاعب سينضم للفريق الثاني.

وفشل برشلونة في تسجيل اللاعب بعدما تأخر 18 ثانية في المعاملات الورقية بعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

وانضم أراوخو للوس انجليس غالاكسي في مارس 2019، وسجل هدفين وقدم 20 تمريرة حاسمة في 108 مباريات في مختلف المسابقات مع النادي الأمريكي.