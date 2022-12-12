اتجاه لتأجيل مباراتي الشباب ضد الاتحاد.. والوحدة مع الفتح في الدوري السعودي

قالت صحيفة "الجزيرة" إن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم سيصد قرارا بتأجيل مباراة الاتحاد مع الشباب والوحدة مع الفتح في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان من المقرر أن يلاقي الشباب منافسه الاتحاد، والوحدة منافسه الفتح يوم الخميس المقبل، في الدوري السعودي.