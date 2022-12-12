اتجاه لتأجيل مباراتي الشباب ضد الاتحاد.. والوحدة مع الفتح في الدوري السعودي
قالت صحيفة "الجزيرة" إن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم سيصد قرارا بتأجيل مباراة الاتحاد مع الشباب والوحدة مع الفتح في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.
وكان من المقرر أن يلاقي الشباب منافسه الاتحاد، والوحدة منافسه الفتح يوم الخميس المقبل، في الدوري السعودي.
وبحسب الصحيفة فإن التأجيل بسبب تأهل منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.
ويتواجد عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد، ومنير المحمدي حارس الوحدة مع منتخب المغرب في كأس العالم حيث سيلعب أسود الأطلس أمام فرنسا في نصف النهائي يوم الأربعاء.
والمتأهل من هذه المباراة سيواجه في المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المتأهل من مباراة الأرجنتين وكرواتيا.
والخاسران في كلا المباراتين سيلعبان في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم يوم السبت المقبل.
ويتصدر الشباب جدول ترتيب الدوري السعودي وحصد 22 نقطة من 8 مباريات، ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 18 نقطة.