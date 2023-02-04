كشف موقف كريم بنزيما من المشاركة مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية

كشف موقع "relevo" موقف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من المشاركة مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

طلب بنزيما الخروج في الدقيقة 61 في مباراة ريال مدريد وفالنسيا، يوم الخميس، في الدوري الإسباني، وشارك مكانه البرازيلي رودريغو.

ولم يذهب بنزيما إلى دكة البدلاء، وتوجه مباشرة لغرفة تبديل الملابس، ما يثير الشكوك حول قوة إصابته.

وبحسب الموقع يرى أطباء ريال مدريد أن بنزيما سيكون جاهزًا للمشاركة في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الأربعاء المقبل، أمام الفائز من مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز.