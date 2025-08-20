ردٌّ صارم من نجم الأهلي السعودي على مواجهة كريستيانو رونالدو

ردَّ فرانك كيسي، نجم النادي الأهلي السعودي، بشكل صارم على مواجهة فريقه لنادي النصر، بقيادة كريستيانو رونالدو في نهائي كأس السوبر السعودي.

وأحرز كيسي هدفين ليتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم، بفوز كبير 5-1 على القادسية في نصف النهائي اليوم الأربعاء، ليضرب موعداً مع النصر في المباراة النهائية.

وأكمل القادسية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الجناح الغاني كريستوفر بونسو باه في الدقيقة 42 في أول مباراة رسمية له مع الفريق.

ويلعب الأهلي أمام النصر يوم السبت المقبل في المباراة النهائية، بعد فوزه 2-1 على الاتحاد بطل ثنائية الدوري، وكأس خادم الحرمين في نصف النهائي الأول، أمس الثلاثاء.

أخبار ذات علاقة القنوات المجانية الناقلة لنهائي السوبر السعودي بين النصر والأهلي

تصريحات صارمة

قال كيسي لقناة ثمانية بعد المباراة: "لعبنا كمجموعة واحدة قوية، إنه فوز كبير للغاية، تسجيل هدفين ليس مهماً، لكن الأهم هو فوز الفريق".

وأضاف كيسي: "علينا استعادة عافيتنا، والاستعداد جيداً قبل المباراة النهائية".

وبسؤله عن الاستعداد للمباراة المقبلة، ومواجهة رونالدو، قال: "لا يجب علينا أن نتحدث كثيرًا، علينا الاستعداد جيدًا للمباراة كما قلت".