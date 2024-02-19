تحذير لليفربول بشأن محمد صلاح
حث مدافع مانشستر سيتي السابق ميكا ريتشاردز ليفربول على عدم الانفصال عن محمد صلاح، بعد أدائه في الفوز 4/1 على برينتفورد في الدوري الإنجليزي، يوم السبت الماضي.
وعاد صلاح، الذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية الشهر الماضي، إلى اللعب، بعد أن شارك مكان ديوغو غوتا في الدقيقة 44.
وسجل صلاح هدفًا وقدم تمريرة حاسمة في فوز ليفربول 4/1 خارج ملعبه أنفيلد.
وأعرب ريتشاردز عن رأيه بعودة صلاح المثيرة لليفربول، وقال: "ما مدى جودة محمد صلاح؟ لقد عاد من كأس الأمم الأفريقية، وهو مصاب، ويعاني من إصابة في أوتار الركبة، سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة".
وأضاف: "لقد شارك بديلا، وسجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة، هذا شيء يحلم أن يفعله أي لاعب ولذلك فهو مميز، كما يعلم الجميع".
وأوضح: "أعني أنه كانت هناك محادثات حول الوقت المناسب لبيعه في الصيف، لكنني أعتقد أنه ذو قيمة كبيرة لليفربول".
وكانت صحيفة "ذا أتلتيك" قد ذكرت أن نادي الاتحاد على استعداد لتقديم عرض مغرٍ جدا للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.
ونقلت عن مصادر أن الاتحاد على استعداد لدفع ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على صلاح الصيف المقبل.
وتأتي محاولات الاتحاد الجديدة للتعاقد مع صلاح بعد أن فشل النادي السعودي في التعاقد معه الصيف الماضي.
وسجل صلاح 19 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة في 28 مباراة إجمالية حتى الآن هذا الموسم مع ليفربول.
وصلاح، البالغ من العمر 31 عاما، انتقل لليفربول من روما صيف عام 2017 مقابل 42 مليون يورو.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن صلاح سجل 205 أهداف وصنع 89 في 33 مع ليفربول، ونال معه لقبا في كل من الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وكأس الدرع الخيرية.