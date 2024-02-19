تحذير لليفربول بشأن محمد صلاح

حث مدافع مانشستر سيتي السابق ميكا ريتشاردز ليفربول على عدم الانفصال عن محمد صلاح، بعد أدائه في الفوز 4/1 على برينتفورد في الدوري الإنجليزي، يوم السبت الماضي.

وعاد صلاح، الذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية الشهر الماضي، إلى اللعب، بعد أن شارك مكان ديوغو غوتا في الدقيقة 44.

وسجل صلاح هدفًا وقدم تمريرة حاسمة في فوز ليفربول 4/1 خارج ملعبه أنفيلد.

وأعرب ريتشاردز عن رأيه بعودة صلاح المثيرة لليفربول، وقال: "ما مدى جودة محمد صلاح؟ لقد عاد من كأس الأمم الأفريقية، وهو مصاب، ويعاني من إصابة في أوتار الركبة، سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة".