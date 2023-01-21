الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري المصري
يستضيف استاد (القاهرة) مساء اليوم السبت مواجهة الزمالك وضيفه الأهلي في قمة مباريات الجولة الرابعة عشرة للدوري المصري.
ويسدل الستار بمواجهة القمة بين الأهلي والزمالك على منافسات الجولة الرابعة عشرة التي انطلقت بفوز الداخلية على حرس الحدود بنتيجة 1/0 وتعادل طلائع الجيش مع الإسماعيلي بنتيجة 1/1 وفاز فيوتشر على إنبي بنتيجة 3/2.
وتغلب أيضا المقاولون على حساب أسوان بنتيجة 1/0 كما فاز الاتحاد السكندري على البنك الأهلي بنتيجة 3/2 وتفوق بيراميدز على ضيفه فاركو بنتيجة 3/0 كما تعادل المصري مع غزل المحلة بنتيجة 1/1 وفاز سموحة على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2/0.
وتبقى مواجهة الديربي بين الزمالك والأهلي محط أنظار جماهير الكرة المصرية خاصة في ظل الشعبية والجماهيرية الكبيرتين للفريقين.
وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (إستاد القاهرة) الساعة 20:30 بتوقيت القاهرة بصافرة الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش.
وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلقين مدحت شلبي وبلال علام وقناة أون تايم سبورتس 2 بصوت المعلقين حاتم بطيشة وأيمن الكاشف.
ترتيب الفريقين
يحتل الزمالك حامل اللقب المركز الرابع برصيد 26 نقطة، وحقق 7 انتصارات و5 تعادلات وتلقى خسارة واحدة.
وسجل الزمالك 22 هدفا وتلقى 7 أهداف، ويقود الفريق مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا ويعد هداف الفريق بالدوري أحمد سيد (زيزو) برصيد 5 أهداف.
ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة، وحقق 9 انتصارات و4 تعادلات ولم يعرف طعم الخسارة.
وسجل الأهلي 22 هدفا وتلقى 5 أهداف، ويقود الفريق مدربه السويسري مارسيل كولر ويعد هداف الفريق بالدوري عمرو السولية برصيد 3 أهداف.
ويتجدد الموعد بين فيريرا وكولر في ثاني مواجهة بعد لقاء كأس السوبر المصري الذي انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 2/0 في شهر أكتوبر الماضي بالإمارات.
ويواجه فيريرا الأهلي للمرة السابعة وحقق فوزين وتعادلا وحيدا وتلقى 3 خسائر بينما واجه كولر الزمالك مرة وحيدة في السوبر وفاز بها.
ماذا يقول التاريخ؟
تقابل الفريقان في مواجهة الديربي 222 مرة، وفاز الزمالك 51 مرة مقابل 95 انتصارا لصالح الأهلي و76 تعادلا.
وواجه الأهلي منافسه الزمالك في الدوري المصري 124 مرة وفاز الأهلي 47 مرة مقابل 27 انتصارا للزمالك و50 تعادلا.
وكانت المواجهة الأولى بين الفريقين بصفة عامة يوم 9 فبراير 1917 في مواجهة ودية وفاز الأهلي بنتيجة 1/0.
وكانت أول مواجهة بين الفريقين في الدوري المصري يوم 10 أكتوبر 1948 وانتهت بالتعادل بنتيجة 2/2 بهدفي سعد رستم وعبدالكريم صقر للزمالك وأحمد مكاوي وسعد عثمان للأهلي.
وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين ببطولة الدوري بنتيجة 2/2 يوم 19 يونيو الماضي بعدما سجل أشرف بن شرقي وشيكابالا للأبيض ومحمد شريف وصلاح محسن للأحمر.
أفكار فيريرا
يدخل الزمالك مواجهة الديربي باحثا عن مصالحة جماهيره الغاضبة بعد فاصل من النتائج السلبية في الدوري بمقاطعة الانتصارات في آخر 3 جولات بجانب الخروج من نصف نهائي كأس مصر بنسخة الموسم الماضي على يد بيراميدز بركلات الترجيح.
ويبقى مستقبل المدرب جيسوالدو فيريرا مرتبطا بصوة كبيرة بهذه المواجهة خاصة في ظل توتر العلاقة بينه وبين رئيس النادي مرتضى منصور الذي هاجم المدير الفني بقوة عقب لقاء بيراميدز.
ويغيب عن الزمالك السنغالي إبراهيما نداي ومحمود حمدي الونش للإصابة وأحمد فتوح وعبدالله جمعة ومحمد طارق وحسام أشرف.
ومن المرجح أن يعتمد الزمالك على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد عواد، وأمامه خط الدفاع بقيادة حسام عبدالمجيد ومحمد عبدالغني والتونسي حمزة المثلوثي وعمر جابر أو محمد عبدالشافي.
ويقود خط الوسط الثلاثي عمرو السيسي ونبيل عماد (دونغا) وإمام عاشور، مع ثلاثي خط الهجوم أحمد سيد (زيزو) والتونسي سيف الدين الجزيري ومصطفى شلبي أو يوسف أسامة.
وقال هشام يكن، مدافع الزمالك الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن الفريق الأبيض بحاجة لتنظيم صفوفه مرة أخرى واللعب بطريقة ثلاثة مدافعين منذ البداية لمنح الحرية للاعب سيد نيمار يمينا ومحمد عبدالشافي يسارا في الانطلاق.
وأكد أن فيريرا أرهق الزمالك بكثرة تعديلاته التكتيكية وتبديلاته غير المبررة موضحا أن الصفقات الجديدة لم تصنع الفارق بالنسبة للزمالك كما أن مباراة الأهلي ستكون حاسمة لمصير فيريرا.
ورشح يكن الثنائي إمام عاشور وزيزو للتألق في لقاء القمة حال ظهورهما بالمستوى الطبيعي مؤكدا أن نقطة ضعف الزمالك تتمثل في التعامل مع الكرات الثابتة بجانب عمق الدفاع وعدم إيجاد حلول هجومية فعالة.
خطط كولر
يتطلع الأهلي لتعزيز صدارة الدوري المصري بعد التأهل لنهائي الكأس كما أن الفريق يسعى للإعداد بكل قوة لمنافسات كأس العالم للأندية بالمغرب التي تنطلق يوم 1 فبراير المقبل.
ويعاني الأهلي غيابات بالجملة بسبب الإصابات على رأسها ياسر إبراهيم وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم والبرازيلي برونو سافيو بجانب إيقاف محمود متولي لتراكم البطاقات ومصطفى سعد ومحمد أشرف ومحمد مغربي لأسباب فنية.
ويعتمد الأهلي على الأرجح على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي، وأمامه الرباعي رامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح والتونسي علي معلول في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط المالي أليو ديانغ وبجواره مروان عطية أو حمدي فتحي ومحمد مجدي (أفشة)، مع ثلاثي الهجوم حسين الشحات وأحمد عبدالقادر ومحمود عبدالمنعم (كهربا).
وقال ضياء السيد، مدافع الأهلي الأسبق، لـ"إرم نيوز" إن المواجهة خارج أي توقعات أو حسابات، والخروج من الكأس بالنسبة للزمالك لا يعني أنه ليس مرشحا للفوز.
وأكد أن الأهلي لديه حالة من الاستقرار ولكنه أيضاً يعاني الغيابات العديدة التي ضربت صفوفه مشيراً إلى أن الأهلي بحاجة للتركيز في ربع الساعة الأول لهز الشباك وإحكام قبضته على المباراة.
وتوقع ضياء السيد تألق كهربا أمام الزمالك مؤكدا أنه لاعب سريع ومهاري وسيربك دفاعات الأبيض.