الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري المصري

يستضيف استاد (القاهرة) مساء اليوم السبت مواجهة الزمالك وضيفه الأهلي في قمة مباريات الجولة الرابعة عشرة للدوري المصري.

ويسدل الستار بمواجهة القمة بين الأهلي والزمالك على منافسات الجولة الرابعة عشرة التي انطلقت بفوز الداخلية على حرس الحدود بنتيجة 1/0 وتعادل طلائع الجيش مع الإسماعيلي بنتيجة 1/1 وفاز فيوتشر على إنبي بنتيجة 3/2.

وتغلب أيضا المقاولون على حساب أسوان بنتيجة 1/0 كما فاز الاتحاد السكندري على البنك الأهلي بنتيجة 3/2 وتفوق بيراميدز على ضيفه فاركو بنتيجة 3/0 كما تعادل المصري مع غزل المحلة بنتيجة 1/1 وفاز سموحة على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2/0.