ميسي يحسم الجدل بشأن إمكانية رحيله عن إنتر ميامي
حسم ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، الجدل بشأن إمكانية رحيله عن إنتر ميامي في الميركاتو الشتوي والذي سيشهد عطلة طويلة للفريق، من أجل الانضمام إلى أي ناد آخر، إذ ربطته التقارير بإمكانية الرحيل للعب مع برشلونة معارًا.
وقاد ليونيل ميسي، منتخب الأرجنتين، لتحقيق فوز سهل، على حساب مضيفه، بيرو، بهدفين دون رد، فجر الأربعاء، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
وقال ميسي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "سأتدرب وألعب المباريات الأخيرة مع إنتر ميامي، لأكون في أفضل جاهزية لمواجهة أوروغواي والبرازيل الشهر المقبل".
وأضاف: "بعدها سأستمتع بإجازتي في الأرجنتين، إنها المرة الأولى التي سأحصل فيها على إجازة طويلة في ديسمبر، وأكون مرتاح البال مع أسرتي وأقاربي، وفي يناير سأعود إلى التدريبات مجددًا مع فريقي".
وعن الفوز على بيرو، أشار: "لدينا لاعبون رائعون، وبعيدًا عن المنافس، لنا أسلوب وهوية تميزنا، ونأمل أن نواصل هذه المسيرة".
وأشار: "لقد لعبت في برشلونة مع أفضل فريق في التاريخ، لكن منتخب الأرجنتين حاليًّا مستواه قريب جدًّا، لقد فاز بكوبا أمريكا وكأس العالم، هذا إنجاز عظيم".
بتلك النتيجة، واصل منتخب الأرجنتين الانفراد بصدارة تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، ويتجمد رصيد بيرو عند نقطة واحدة في المركز التاسع.