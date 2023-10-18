ميسي يحسم الجدل بشأن إمكانية رحيله عن إنتر ميامي

حسم ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، الجدل بشأن إمكانية رحيله عن إنتر ميامي في الميركاتو الشتوي والذي سيشهد عطلة طويلة للفريق، من أجل الانضمام إلى أي ناد آخر، إذ ربطته التقارير بإمكانية الرحيل للعب مع برشلونة معارًا.

وقاد ليونيل ميسي، منتخب الأرجنتين، لتحقيق فوز سهل، على حساب مضيفه، بيرو، بهدفين دون رد، فجر الأربعاء، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.