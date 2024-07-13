تعليق مثير من إمام عاشور بعد تبادل القمصان بين الشيبي ونجم الأهلي (فيديو)

وجّه إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، تعليقا مثيرا لزميله رضا سليم، بعدما ظهر الأخير وهو يتبادل القمصان مع مواطنه محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، إثر لقاء الفريقين، مساء الجمعة، في الدوري المصري.

وحقق الأهلي، فوزا مثيرا على حساب ضيفه بيراميدز (3-2)، على استاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة 14 للدوري المصري.

وتوجه رضا سليم، نحو غرفة ملابس بيراميدز، وحرص على مصافحة الشيبي، واستبدال قميصه معه في ظل العلاقة الطيبة التي يرتبط بها الثنائي.

وخلال دخول اللاعبين لغرفة خلع الملابس، التقطت عدسات المصورين فيديو لإمام عاشور وهو يمازح رضا سليم، قائلا: "سأقول لحسين الشحات هو جاي وهقوله"، وذلك على خلفية الأزمة الكبيرة بين الشحات والشيبي.

تفاصيل الأزمة

وبدأت أزمة الشحات والشيبي، عقب مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري 2023، وانتهت حينها بفوز الفريق السماوي بنتيجة 3-0، ونشبت آنذاك مشادة كلامية بين الثنائي، وتفاقمت بصفع الشحات للشيبي، وتدخل اللاعبون لإنهاء الاشتباك.

ورغم اعتذار الشحات، قرر الأهلي توقيع غرامة مالية على الشحات، وصلت إلى 500 ألف جنيه.

كما قررت رابطة الأندية المصرية إيقاف الشحات، مباراتين وتوقيع غرامة قدرها 20 ألف جنيه، ولم يرضَ بيراميدز بهذه العقوبة وقدم شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة وإدارة رابطة الأندية المحترفة.

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وتفاقمت الأزمة، برفع الشيبي دعوى قضائية ضد حسين الشحات، بتهمة الاعتداء عليه وتهديده بتعمد إصابته بشكل ينهي مسيرته، وقضت محكمة جنح مدينة نصر بحبس اللاعب لمدة سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا، قبل أن يستأنف اللاعب على الحكم.

وعقب مباراة الأمس، رفع الأهلي رصيده إلى 60 نقطة من 24 مباراة محتلا المركز الثاني، بينما توقف رصيد بيراميدز عند 68 نقطة من 28 مباراة.