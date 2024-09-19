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رياضة

قبل مواجهة الاتحاد.. نيمار يسجل في تدريبات الهلال السعودي (فيديو)

قبل مواجهة الاتحاد.. نيمار يسجل في تدريبات الهلال السعودي (فيديو)
نيمار
إرم نيوز
إرم نيوز
19 سبتمبر 2024، 7:07 م

أشعل البرازيلي نيمار حماس جماهير نادي الهلال السعودي، قبيل مواجهة الكلاسيكو المنتظرة أمام اتحاد جدة بدوري روشن.

ويحل الاتحاد ضيفا على الهلال في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم السبت، في الجولة الرابعة من البطولة. 

ويدخل كل طرف المباراة منتشيا بنتائجه أخيرا، ساعيا لتحقيق الفوز الرابع تواليا في المسابقة بعد انطلاقة رائعة للموسم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على منصة "إكس" فيديو للنجم البرازيلي نيمار، وهو في إحدى لقطات التدريب على التسديد.

وسجل نيمار أهدافًا كثيرة في الحصة التدريبية، ونشر الهلال الفيديو بعنوان: "نيمار يستعد".

 

 

يذكر أن نيمار خاض تدريبات نادي الهلال السعودي الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب معظم الموسم الماضي.

وآخر مباراة خاضها نيمار مع الهلال تعود إلى تاريخ أكتوبر العام 2023، في دوري أبطال آسيا.

وستكون المباراة الختامية للجولة الرابعة بين الهلال والاتحاد نارية، وربما ينفرد الفائز بها بصدارة الدوري، إذ يتصدر الاتحاد المسابقة وله تسع نقاط متقدما بفارق الأهداف على الهلال والاتفاق، الذي يستضيف النصر.

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