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رياضة

الزمالك بطل أبطال أفريقيا.. تصريحات نارية من جمال عبد الحميد (فيديو)

الزمالك بطل أبطال أفريقيا.. تصريحات نارية من جمال عبد الحميد (فيديو)
جمال عبد الحميدالمصدر: منصات التواصل الاجتماعي
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2025، 10:04 ص

أطلق جمال عبد الحميد، قائد منتخب مصر السابق، تصريحات نارية عن ناديه السابق الزمالك.

ولعب عبد الحميد قائد الفراعنة في كأس العالم 1990 بقميصي الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية.

وشغل جمال عبد الحميد عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك في عهد المستشار مرتضى منصور قبل رحيل المجلس وانتخاب مجلس جديد برئاسة حسين لبيب في أكتوبر 2023.

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 وقال عبد الحميد عبر قناة MBC MASR:" الزمالك يملك جمهورًا يجعل أي لاعب يقاتل داخل المستطيل الأخضر ويبذل قصارى جهده؛ لأنه يدعم الفريق حتى في وقت الهزيمة".

وأشار إلى أن هناك لاعبين انضموا للزمالك وكانوا مغمورين وأصبحوا نجومًا، وآخرهم أحمد مصطفى "زيزو" الذي انضم للأهلي عقب نهاية عقده.

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 وأوضح أن الزمالك توج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز الذي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا دون مشاركة زيزو.

وأضاف:" الزمالك هو بطل أبطال أفريقيا لأنه اقتنص لقب كأس السوبر الأفريقي من أنياب الأهلي الذي كان حاملًا لقب دوري الأبطال في بداية الموسم، ثم تغلب على بيراميدز حامل لقب دوري الأبطال في نهاية الموسم".

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 وأكد أن الزمالك فريق عظيم ولا داعي للتقليل من القلعة البيضاء موضحًا أن الزمالك حصل على لقب الأفروآسيوي عام 1987 وفاز بلقب دوري الأبطال 5 مرات.

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