بشكل مفاجئ.. لماذا قرر أنشيلوتي استبعاد فينيسيوس من قائمة البرازيل؟

استقر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، على إراحة لاعبه فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الإسباني، وعدم استدعائه لمعسكر سبتمبر المقبل.

ويخوض المنتخب البرازيلي مواجهتين ضد تشيلي وبوليفيا يومي 4 و9 سبتمبر المقبل في التصفيات المؤهلة عن قارة أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

ويلعب منتخب البرازيل ضد تشيلي يوم 4 سبتمبر المقبل على ملعب "ماراكانا" في الجولة السابعة عشر بمشوار التصفيات المونديالية، بينما يخرج لمواجهة بوليفيا في الجولة الثامنة عشر والأخيرة بالتصفيات.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف خلف الإكوادور، وضمن التأهل رسمياً بغض النظر عن نتائج آخر جولتين.

وبحسب تقارير صحفية، فإن أنشيلوتي قرر عدم استدعاء فينيسيوس إلى قائمة منتخب البرازيل بسبب غيابه عن لقاء تشيلي لتراكم البطاقات.

وأوضحت التقارير أن أنشيلوتي فضّل عدم استدعاء نجم ريال مدريد لخوض مباراة بوليفيا فقط، خاصة أن هذه المباراة مُرهقة بدنياً بسبب ارتفاع الملعب عن سطح البحر، وقلة الأوكسجين؛ وهو ما يتسبب بإجهاد اللاعبين.

ويفضل أنشيلوتي تجربة لاعبين آخرين في تشكيل منتخب البرازيل خلال مباراتي التصفيات.

يشار إلى أن أنشيلوتي قام بتدريب فينيسيوس لعدة سنوات في ريال مدريد الإسباني قبل رحيل المدرب الإيطالي إلى قيادة البرازيل في يونيو الماضي.